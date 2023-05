Amnesia the Bunker sta per uscire, ma c'è una brutta notizia

Amnesia the Bunker è un titolo abbastanza atteso dalla community degli appassionati dell'horror, anche per le sue nuove velleità. Appassionati che, purtroppo, non potranno più giocarci dal 16 maggio prossimo.

Un titolo che sbarcherà anche sulla nuova generazione e che di recente aveva svelato alcune delle sue peculiarità.

L'annuncio di Amnesia the Bunker è stata una delle ultime novità dello scorso anno, svelando una produzione che vuole decisamente rinnovare gli standard della serie.

E mentre c'era finalmente una data di uscita che, lentamente, si stava avvicinando, poche ore fa è arrivata la doccia fredda.

Con un annuncio da Twitter, Frictional Games ha confermato il rinvio di Amnesia the Bunker:

Il rinvio non è certo stratosferico, ma i fan dovranno aspettare qualche settimana e rivedere il proprio calendario in vista del 6 giugno, quando il titolo verrà lanciato.

Un rinvio legato ad alcuni problemi con le certificazioni, che hanno costretto il team a prendersi ancora del tempo.

Se non altro c'è almeno una buona notizia, perché Amnesia the Bunker proporrà una demo su Steam a partire dal 22 maggio.

Amnesia: The Bunker offrirà un'esperienza survival horror attraverso un gameplay emergente, più libertà per i giocatori e un ambiente open world sandbox con abbondante terrore senza copione.

Per la prima volta, i giocatori saranno dotati di alti livelli di libertà per influenzare il gameplay, scegliendo il proprio stile di gioco mentre esplorano a piacimento. Con pochissimi eventi programmati e una tensione costante causata da una minaccia sempre presente.

Amnesia The Bunker sarà disponibile su PC tramite Steam ed Epic Games Store, e su console PlayStation ed Xbox a partire dal 6 giugno 2023.

