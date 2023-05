Amazon Gaming Week: tanti sconti per videogiocatori sino al 28 maggio!

Il noto portale e-commerce Amazon sta offrendo una serie di imperdibili sconti per gli appassionati di videogiochi con il lancio della sua nuova "Amazon Gaming Week". Questa è una grande occasione per risparmiare su una vasta gamma di prodotti per il gaming di vari marchi.

Iniziamo esaminando le offerte speciali sui monitor gaming dei brand più noti. Ci sono molte opzioni a prezzi altamente competitivi, con una vasta gamma di dimensioni e qualità di visualizzazione.

Se la vostra passione è invece rivolta ai notebook gaming, ci sono ottime offerte sui prodotti dei migliori produttori che incorporano sia le GPU NVIDIA che le GPU AMD. Amazon Gaming Week rappresenta un'opportunità perfetta per acquistare schede grafiche moderne e performanti a prezzi scontati.

Inoltre, Amazon ha organizzato un concorso speciale che vi dà la possibilità di vincere premi fantastici. Dal 22 al 28 maggio, avete l'opportunità di partecipare al sorteggio per vincere uno dei seguenti prodotti gratuitamente:

1 unità Drift Gaming DR350BK sedia da gioco professionale

1 unità Corsair HS80 RGB wireless cuffie da gioco

3 unità Trust Gaming GXT 258W Fyru microfono streaming

3 unità SteelSeries Arctis Nova 3 cuffie da gioco

3 unità SteelSeries Rival 600 mouse da Gioco

1 unità Logitech G305 Lightspeed mouse da gioco

1 unità ASTRO A10 cuffie da gioco cablate Gen 2

3 unità Trust Gaming GXT 970 Morfix MMO mouse da gioco

3 unità Trust Gaming GXT 488 Forze cuffie da gioco

3 unità Trust Gaming GXT 1863 Thaz tastiera meccanica

1 unità One by Wacom Small tavoletta grafica con penna

5 unità SPYCO Challenge KE-111 tastiera da gioco

5 unità SPYCO Keeper HS-131 supporto per cuffie da gioco

5 unità SPYCO Impulse HE-121 cuffie da gioco

5 unità SPYCO Action MO-101 mouse da gioco ergonomico

5 unità SPYCO Backing PA-142 tappetino per mouse da gioco

Ciascun partecipante, se estratto come vincitore, potrà portare a casa solo un premio. Per partecipare potete compilare il form presente alla pagina al link di seguito – ed è ovviamente consentita una sola iscrizione per persona.

Per tutte le offerte della Amazon Gaming Week, vi raccomandiamo di non perdere la vetrina dedicata su Amazon. Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.