Amazon Gaming Week: 7 accessori gaming imperdibili da comprare subito!

Continuano le offerte della Amazon Gaming Week, iniziativa vi ha permette di risparmiare su tantissimi prodotti dedicati al gaming dei marchi più diversi. Ne trovate davvero tantissimi a prezzi assolutamente da non lasciarsi sfuggire e dotate delle caratteristiche più disparate. In particolare, se stavate cercando qualche titolo a buon prezzo, abbiamo deciso di proporvi sette dei migliori accessori gaming ancora in sconto sul portale. Vi consigliamo di non perdere altro tempo e sfruttare l'occasione, soprattutto considerando che i prezzi potrebbero aumentare anche in maniera considerevole in futuro.

Microfono HyperX Quadcast

HyperX QuadCast è un microfono standalone ideale per streamer e podcaster grazie alla sua eccellente qualità audio. Il dispositivo è dotato di un supporto antiurto e antivibrazioni che lo isola da eventuali urti o contatti involontari, assicurando un suono sempre pulito e libero da rumori di sottofondo. Una delle caratteristiche distintive del microfono HyperX QuadCast è il sensore "Tap-to-Mute" con indicatore LED. Grazie a questa funzione, è possibile silenziare il microfono con un solo tocco, evitando così potenziali incidenti di trasmissione. Quando il LED è acceso, il microfono è attivo; quando il LED è spento, il microfono è silenziato. Grazie alle offerte dell'Amazon Gaming Week, potete portarvi a casa questo splendido accessorio con uno sconto del 43%!

Controller mobile Razer Kishi

Il Razer Kishi è un controller che combina design ergonomico con versatilità per offrire un'esperienza di gioco eccellente. I quattro pulsanti multifunzione sono posizionati in modo da essere facilmente accessibili e sono completamente rimappabili, permettendovi di personalizzare il controller in base alle vostre esigenze. Il supporto per il telefono è regolabile, consentendo di ottenere la migliore angolazione di visione, con un'inclinazione fino a 60 gradi per avere un'esperienza di gioco confortevole e ottimale in qualsiasi circostanza. Grazie alle offerte dell'Amazon Gaming Week, potete portarvi a casa questo splendido accessorio con uno sconto del 30%!

Volante Logitech G29

Il volante Logitech G29 è stato studiato per garantire un'esperienza di gioco autentica e avvincente sia su console PlayStation che su PC. Grazie al sistema a doppio motore per il ritorno di forza e agli ingranaggi elicoidali, il volante Logitech G29 assicura una risposta precisa durante la guida. La robustezza del design, insieme al rivestimento in pelle di alta qualità, riflettono l'ispirazione dai volanti da professionista. Inoltre, i 14 tasti programmabili e la leva del cambio a otto direzioni consentono di personalizzare completamente il comando di guida. Grazie alle offerte dell'Amazon Gaming Week, potete portarvi a casa questo splendido accessorio con uno sconto del 40%!

Controller DualSense Midnight Black

Il design elegante e sofisticato del controller DualSense Midnight Black prende ispirazione dal modo in cui osserviamo le meraviglie dello spazio attraverso il cielo notturno, con sfumature di nero e dettagli in grigio chiaro. Uno degli aspetti principali di questo controller è l'esperienza di gioco immersiva che offre grazie al feedback aptico, che reagisce alle azioni del giocatore in tempo reale, grazie agli attuatori doppi che sostituiscono i tradizionali motori di vibrazione. Inoltre, il controller presenta un sensore di movimento integrato che consente di interagire in modo intuitivo con determinati titoli. Grazie alle offerte dell'Amazon Gaming Week, potete portarvi a casa questo splendido accessorio con uno sconto del 21%!

Mouse Logitech G502 Hero

Il mouse gaming Logitech G502 HERO dispone del sensore HERO 25K, che offre un tracciamento di precisione sub-micronica. Il dispositivo è dotato di 11 pulsanti programmabili, che possono essere personalizzati per adattarsi alle preferenze dell'utente. Inoltre, presenta la tecnologia LIGHTSYNC RGB, che permette di personalizzare l'illuminazione del mouse in base al gioco o all'ambiente. Un altro elemento distintivo del mouse gaming Logitech G502 HERO è il suo peso regolabile. Infatti, gli utenti possono riposizionare diversi pesetti per adattare il mouse alle proprie preferenze di gioco. Grazie alle offerte dell'Amazon Gaming Week, potete portarvi a casa questo splendido accessorio con uno sconto del 51%!

Tastiera Logitech G915 Lightspeed TKL

La tastiera gaming Logitech G915 Lightspeed TKL è dotata della tecnologia Lightspeed, offrendo prestazioni di livello professionale e flessibilità senza il bisogno di cavi. Inoltre, la tastiera ha una durata della batteria fino a 40 ore con una singola ricarica completa. La tastiera gaming Logitech G915 Lightspeed TKL è dotata di switch meccanici a profilo ribassato, che offrono la velocità, l'accuratezza e le prestazioni di uno switch meccanico ma con metà dell'altezza. Grazie alle offerte dell'Amazon Gaming Week, potete portarvi a casa questo splendido accessorio con uno sconto del 41%!

Cuffie FNATIC React

Le cuffie gaming Fnatic React presentano una struttura in metallo e driver da 53mm, che garantiscono un suono stereo preciso e dettagliato. Queste cuffie presentano un design sobrio ed elegante, dominato dal colore nero con qualche tocco di argento e arancione. Nonostante siano cuffie gaming, non sono eccessivamente colorate o piene di luci, rendendole diverse da molti altri modelli sul mercato. Le cuffie gaming Fnatic React sono dotate di un microfono rimovibile di alta qualità, che grazie al suo design cardioide e al filtro antipop assicura una comunicazione sempre chiara con i proprio compagni di squadra. Grazie alle offerte dell'Amazon Gaming Week, potete portarvi a casa questo splendido accessorio con uno B!