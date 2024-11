Altri licenziamenti per il flop del gioco con Anya Chalotra

Reflector Entertainment, sviluppatore di Unknown 9: Awakening, ha effettuato licenziamenti secondo quanto riportato da diversi ex dipendenti sui social media.

La notizia è emersa dopo che alcuni ex membri del team hanno condiviso aggiornamenti sul loro stato occupazionale su LinkedIn (via VGC).

Anna Karina Bermudez, ex narrative e game designer del progetto, ha scritto: «Purtroppo sono stata coinvolta nei licenziamenti di Reflector Entertainment, quindi sto attualmente cercando un lavoro come Narrative Designer o Game Writer.»

Analogamente, Manou Deneuvel, ex brand manager, ha dichiarato: «Sono stato coinvolto nei licenziamenti di Reflector Entertainment e sto cercando un nuovo ruolo nel Marketing o nella gestione dei Social Media/Community, con effetto immediato.»

I licenziamenti arrivano poco dopo il lancio di Unknown 9: Awakening (che trovate su Amazon), avvenuto il 17 ottobre.

Il gioco sembra non aver ottenuto il successo sperato, come suggerito dal basso numero di recensioni utente su Steam, solo 74 al momento della stesura di questo articolo.

Per chi non lo sapesse, Unknown 9: Awakening è un gioco d'azione e avventura in cui il giocatore controlla Haroona, una Quaestor con l'abilità di esplorare una misteriosa dimensione chiamata Fold.

La protagonista - con il volto di Anya Chalotra - deve padroneggiare il suo legame con il Fold per contrastare una fazione rivale, gli Ascendenti, che mirano a sfruttarne i poteri per alterare il corso della storia umana.

Nella nostra recensione del gioco a cura del buon Silvio vi abbiamo spiegato che «l’idea di un progetto transmediale di cui questo Unknown 9: Awakening doveva essere un perfetto punto d’ingresso per i nuovi utenti era interessante, ma purtroppo il videogioco fallisce nell’intento per via di numerosi problemi.»

Questi licenziamenti si inseriscono in un trend più ampio di ristrutturazioni nell'industria dei videogiochi, che ha visto numerose aziende ridurre il personale negli ultimi mesi a causa di vari fattori economici e di mercato.