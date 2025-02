Altri indizi sul ritorno di Batman open-world e single-player

Dopo il disastro di Suicide Squad: Kill the Justice League, Rocksteady potrebbe finalmente aver capito l’antifona: i giocatori vogliono un’esperienza single-player, non l’ennesimo live service destinato a morire prematuramente.

Un recente annuncio di lavoro per un Game Director su un nuovo AAA open-world action game ha alimentato i rumor: il prossimo titolo dello studio sarà un nuovo Batman?

L’annuncio di Warner Bros. Games è chiaro: come riportato anche da Tech4Gamers, lo studio cerca un profilo esperto in giochi d’azione in terza persona, melee brawlers e sistemi di movimento in open-world.

Un identikit che si sposa perfettamente con la saga Arkham, da anni ferma nonostante la richiesta dei fan (e che trovate su Amazon).

Inoltre, Suicide Squad ha paradossalmente dato una spinta ai rumor: il gioco ha retconnato la morte di Batman, lasciando intendere che il personaggio possa tornare in un prossimo titolo.

A questo si aggiungono le voci su un possibile recupero del progetto cancellato di Batman Beyond, che avrebbe portato Bruce Wayne (e Terry McGinnis) in un contesto futuristico.

Dopo il fallimento di Suicide Squad, che ha portato a perdite milionarie e licenziamenti, Warner Bros. sembra voler invertire la rotta.

E quale modo migliore se non riportare in auge il brand che ha reso Rocksteady uno studio di punta?

La verità è che i publisher continuano a ignorare le richieste dei giocatori, salvo poi tornare sui loro passi dopo aver preso una scottata colossale.

Ora tutti si dicono entusiasti di un nuovo Batman, ma serviva davvero un flop multimilionario per capire che il pubblico non vuole solo esperienze live service? A quanto pare sì.

Del resto, proprio di recente Warner Bros. ha ammesso di non aver avuto molta fortuna con i videogiochi recenti, ma ci sono diverse IP importanti su cui puntare per il futuro (e indovinate un po' quali sono?).