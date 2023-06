Alla Summer Game Fest 2023 tornerà uno dei giochi più attesi

Baldur's Gate 3 è uno dei titoli che (ri)vedremo in occasione della Summer Game Fest 2023, che non è solo la festa dei nuovi videogiochi.

Il terzo capitolo della storica saga di giochi di ruolo, su cui potete aggiornarvi anche grazie ad un'edizione pazzesca su Amazon, è senz'altro uno di giochi più attesi del 2023.

Con l'uscita piazzata per agosto, Baldur's Gate 3 si è mostrato in occasioni centellinate nel corso degli ultimi anni, e per l'ultima volta nel 2022.

Nelle ore in cui emergono anche i primi leak dell'evento, subiti stavolta da Ubisoft e The Crew Motorfest, arriva la conferma ufficiale di una delle presentazioni della Summer Game Fest 2023.

Stavolta un annuncio in piena regola da parte di Larian Studios, che ha confermato che sarà parte della grande festa estiva dei videogiochi.

«Abbiamo tanto da mostrarvi questa estate», esordisce il team su Twitter svelando un breve video teaser.

Il tema della nuova presentazione sarà Gortash, un nuovo personaggio che si inserirà nella narrazione di Baldur's Gate 3 in un modo non meglio definito. Modo che scopriremo, ovviamente, proprio nella serata di apertura della Summer Game Fest 2023.

Non sapete quando inizia? Non vi preoccupate, abbiamo la pagina che fa per voi proprio a portata di click.

Baldur's Gate 3 uscirà il 31 agosto prossimo, su PC e PlayStation 5 in una sorta di "momentanea" esclusiva console.

Larian Studios non ha infatti escluso l'arrivo del titolo anche su Xbox Series X|S, ma prima deve affrontare un problema tecnico non indifferente.

Chissà che, proprio in occasione di questo nuovo appuntamento, il team di sviluppo non possa dare un aggiornamento anche sulla versione per console Xbox.

La Summer Game Fest 2023 si inizia a riempire quindi di grandi annunci che, a ben vedere, hanno di fatto ucciso l'E3 una volta per tutte.