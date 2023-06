The Crew Motorfest, leak enorme svela molte ore di gameplay

Ubisoft è sfortunatamente abituata ai leak massicci, e uno di questi ha colpito nelle scorse ore The Crew Motorfest, uno dei prossimi titoli in arrivo.

Una nuova iterazione del franchise automobilistico di Ubisoft, che con The Crew 2 (lo trovate su Amazon) non era riuscito a sfondare con efficacia.

L'annuncio di The Crew Motorfest era arrivato già con una certa sorpresa, visto che non c'erano avvisaglie che Ubisoft volesse continuare ad investire su questo franchise.

Considerato che le saghe che non funzionano sono state messe quasi in vendita addirittura, dopo le ultime notizie sull’andamento dell’azienda.

E anche quella di oggi non aiuta perché, a pochi giorni dall'Ubisoft Forward che sarà all'interno della Summer Game Fest 2023, molte ore di The Crew Motorfest sono finite online.

Il leak riportato da Gamespot è uno di quelli che fanno tremare le gambe di chi lo subisce, indubbiamente, perché riguarda due video pubblicati accidentalmente.

Uno di questi è lungo 25 minuti, presumibilmente la presentazione che andrà online all'Ubisoft Forward, e c'è poi un video di due ore di gameplay diretto del gioco catturato su PS5.

Uno dei due filmati è ancora disponibile online, ma probabilmente verrà ritirato presto dalla stessa Ubisoft.

Il video presenta il gioco nella sua fase di test chiusa e mostra caratteristiche come alcune auto e luoghi. Sembra anche che i giocatori possano personalizzare le proprie auto, inclusa la scelta di vari colori e forme dei fari. I giocatori possono anche guidare sia in prospettiva in prima persona che in terza persona.

Sorpresa rovinata per Ubisoft, quindi, che nei meandri della Summer Game Fest 2023 avrebbe fatto vedere ulteriori sequenze di The Crew Motorfest.

A questo proposito, non dimenticatevi di segnarvi tutti gli appuntamenti dell'estate dei videogiochi:

Parlando di altri leak di Ubisoft, anche Avatar Frontiers of Pandora si è lasciato scappare molte informazioni rilevanti nei mesi scorsi.