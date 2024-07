Alan Wake 2, ecco quando uscirà il secondo DLC

Il secondo DLC di Alan Wake 2 - chiamato The Lake House - è in arrivo a ottobre, come ha confermato in queste ore Remedy Entertainment.

Il gioco - che trovate anche in una eccellente versione fisica su Amazon - a quanto pare ha ancora qualcosa da dire.

Del resto, già col primo DLC noto come Night Springs vi abbiamo spiegato che «Remedy decide di fare esattamente ciò che vuole a discapito di qualsiasi altra cosa. In primis del gameplay, fin troppo ridotto all'osso in questo DLC; poi dei giocatori che hanno preso con leggerezza la trama di Alan Wake 2 finora».

Come riportato anche da Wccfech, la seconda espansione del gioco fa parte dell'Expansion Pass insieme a Night Springs, e ora abbiamo un mese di uscita per il DLC: ottobre 2024.

Remedy lo ha confermato nelle FAQ di Alan Wake 2 recentemente aggiornate. A parte il mese di uscita, lo sviluppatore non ha ancora fornito ulteriori dettagli sulla seconda espansione, anche se la FAQ menziona quanto segue:

«La Lake House è una misteriosa struttura situata sulle rive del Cauldron Lake, creata da un'organizzazione governativa indipendente per condurre ricerche segrete... finché qualcosa non va storto», si legge nelle FAQ.

«Esplora la Lake House e intraprendi un'avventura mentre le realtà del Pacifico nord-occidentale e del Luogo Oscuro si scontrano di nuovo».

Il DLC Lake House potrebbe essere più interessante del precedente Night Springs. Come accennato da Remedy, l'espansione Lake House potrebbe essere un crossover con Control, dato che il gioco si svolge nella "Casa più vecchia".

Inoltre, la descrizione del contenuto scaricabile fa riferimento a una "organizzazione governativa indipendente", che potrebbe benissimo essere il Federal Bureau of Control.

Naturalmente nulla di tutto ciò è stato ancora confermato e vi aggiorneremo non appena sapremo di più sul contenuto scaricabile Lake House di Alan Wake 2.ù

Nel mentre, recuperate anche la nostra recensione del gioco base a cura del nostro Domenico.