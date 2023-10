Alan Wake 2 con le telecamere fisse di Resident Evil è pura nostalgia

Remedy ha rilasciato solo pochi giorni fa il suo Alan Wake 2, sebbene a quanto pare i fan si stanno già sbizzarrendo con alcune creazioni niente male.

Il sequel del primo capitolo, che trovate anche nella remastered su Amazon, sta infatti convincendo tutti.

Nella recensione di Domenico vi abbiamo spiegato che «la valutazione finale sia figlia di alcuni gravi bug che hanno condizionato in maniera irrimediabile la nostra esperienza, restiamo fiduciosi che i problemi possano rientrare al più presto.»

Ora, dopo che gli sviluppatori di Alan Wake 2 hanno rilasciato un update incentrato sulla correzione di bug e problemi noti, a "trasformare" il gioco ci pensano i fan.

Come riportato anche da DSO Gaming, Alexander Battaglia di Digital Foundry ha condiviso un incredibile video di Alan Wake 2, il quale mostra come sarebbe potuto essere l'ultimo gioco horror di Remedy se avesse avuto telecamere fisse come quelli dei classici giochi di Resident Evil.

Sorprendentemente, Alan Wake 2 sembra davvero trarre vantaggio dagli angoli di ripresa fissi, tanto che non sarebbe male vedere un giorno una mod che aggiunga al gioco le telecamere devi vecchi Biohazard.

Sembra che il gioco possa funzionare bene con queste angolazioni e i controlli sembrano andare bene così come sono.

Siamo certi che mod come queste potrebbero rendere giochi come Alan Wake 2 ancora più divertenti da giocare, ovviamente dopo una prima run con la visuale originale scelta dagli sviluppatori.

Del resto, qualcuno ci aveva già provato con il remake di Resident Evil 4, gioco che con le telecamere fisse si trasformava e non poco.

Nel mentre, Sam Lake starebbe già pensando a un nuovo gioco, che potrebbe essere nientemeno un dark fantasy gigantesco.

Per concludere, se volete sapere come se la cava Alan Wake 2 in versione console, date un'occhiata all'articolo del nostro Gianluca.