Dopo Alan Wake 2, potrebbe essere il turno di un dark fantasy gotico

Remedy ha da poco rilasciato il suo Alan Wake 2, sebbene a quanto pare si sta già pensando al futuro.

Il sequel della storia vista del primo capitolo, che trovate anche nella remastered su Amazon, ha infatti visto la luce da una manciata di giorni.

Advertisement

Poco fa il nostro Gianluca ci ha infatti spiegato come se la cava la versione PS5 di Alan Wake 2.

Ora, però come riportato anche da Wccftech, Sam Lake - che ha lavorato per Remedy Entertainment per tutta la sua carriera - ha parlato con GQ del suo futuro.

Lake ha detto che prima o poi potrebbe ritirarsi, ma non prima di aver raccontato altre storie, facendo riferimento a una in particolare: un gioco dark fantasy gotico a grande budget.

«Quindi, torniamo alla domanda. Farei mai qualcos'altro? Sì. Sto ancora pensando che lo farò. Ci sarà un momento in cui mi ritirerò. È solo che... tutto questo è stato così coinvolgente. Ci sono altre storie che vorrei raccontare. Una era un fantasy gotico folle, con un budget enorme.», ha spiegato Lake.

Questa breve anticipazione è stata più che sufficiente per far sì che i fan sognassero a occhi aperti.

Per quanto la premessa sia allettante, non sappiamo se il desiderio di Sam Lake si avvererà. Dopotutto, Remedy è impegnata al momento con altri quattro progetti: Control 2, uno spin-off multigiocatore di Control, i remake di Max Payne 1 e 2 per Rockstar e il loro primo gioco in live service dal nome in codice Vanguard.

Sam Lake compirà 54 anni il prossimo marzo e, nonostante il ritmo di sviluppo di Remedy, lo studio potrebbe non essere in grado di realizzare l'idea dello scrittore prima del prossimo decennio. Speriamo quindi che Lake non vada in pensione prima che ciò accada.

Nel mentre, avete avuto modo di leggere ed ascoltare la recensione del nostro Domenico Musicò dedicata ad Alan Wake 2?