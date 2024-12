Addio NASCAR: tutti i vecchi giochi della serie spariranno a fine 2024

Brutta notizia per i fan dei giochi automobilistici e, in particolare, della saga NASCAR, particolarmente longeva: nelle scorse ore, infatti, è stato confermato che a causa di un passaggio di mano delle licenze i quindici giochi del franchise saranno rimossi da tutti gli store digitali dal 31 dicembre 2024, diventando non più disponibili per l'acquisto.

Nessun problema, invece, per chi li ha già comprati: rimarranno disponibili senza problemi, ma semplicemente non potranno più essere acquistati da nuovi utenti.

La notizia arriva da un tweet inviato da Motorsport Games, che di recente ha venduto la licenza NASCAR a iRacing: una manovra che ha comportato l'addio definitivo a tutti i giochi precedentemente usciti.

Valido dal 21 Novembre al 02 Dicembre -

Risparmia su centinaia di prodotti! Segui il Black Friday con SpazioGames! Le migliori offerte selezionate dai più grandi store online con sconti fino al 70%! Scopri le offerte

«Alla community videoludica di NASCAR» leggiamo nel tweet di annuncio del team. «A partire dal 31 dicembre, tutti i videogiochi NASCAR e i loro DLC non saranno più disponibili per l'acquisto su tutti gli store digitali, ma rimarranno disponibili da giocare. Questo comprende i franchise Heat, Arrivals e Ignition».

Il cinguettio prosegue:

«Vi raccomandiamo di tenere d'occhio gli sconti su varie piattaforme questo dicembre, in maniera tale che possiate completare la vostra collezione di NASCAR, finché è possibile. Vogliamo ringraziare di cuore la nostra community per il supporto e l'entusiasmo che hanno dato a questi giochi nel corso degli anni, speriamo che vi siate divertiti a correre con noi».

Con il passaggio a iRacing, i fan del franchise potranno comunque mettere mano a un nuovo episodio – NASCAR '25 – il prossimo anno.

Ciò non cambia, però, che la questione riporta i riflettori sul problema della conservazione dei videogiochi, dal momento che basta un cambio di licenze per far finire nell'oblio tanti giochi con una sola manovra, come in questo caso.