Addio a un gioco PS4 a maggio, ma c'è una buona notizia

Brutte notizie per i giocatori su PS4: Rust Console Edition sarà rimosso dal PlayStation Store il 29 maggio, e i server verranno spenti definitivamente a ottobre.

A comunicare la decisione è stata Double Eleven, che ha però rassicurato i fan con un annuncio parallelo: una nuova versione del gioco è in arrivo su PS5 e PS5 Pro, con upgrade gratuito per chi possiede l’edizione old-gen.

Il celebre survival multiplayer, nato inizialmente come una mod ispirata a DayZ (che trovate su Amazon) e poi divenuto un fenomeno autonomo, approdò su console solo nel 2021.

Tuttavia, con il passaggio generazionale ormai ben avviato, gli sviluppatori hanno deciso di chiudere il capitolo PS4 per concentrarsi esclusivamente sulle console di nuova generazione.

Non si tratta solo di un porting: Rust Console Edition su PS5 promette miglioramenti tecnici, tre diverse edizioni (Standard, Deluxe e Ultimate) e contenuti inediti che verranno annunciati a breve.

L’addio alla versione PS4 sarà accompagnato da un evento speciale chiamato “Wipe of Wipes”, un ultimo grande reset per celebrare la community old-gen prima di voltare pagina definitivamente.

Curiosamente, la stessa comunicazione per la versione Xbox One non è ancora apparsa sul Microsoft Store, alimentando un po’ di confusione tra i giocatori della piattaforma di casa Microsoft.

Anche se comprensibile, questa notizia lascia un retrogusto amaro. Rust su PS4 è arrivato tardi, ma aveva comunque trovato il suo spazio, grazie alla natura emergente del gameplay e a una fanbase fedele.

L’annuncio della chiusura suona come una fine forzata per milioni di utenti che ancora non sono passati a PS5. Allo stesso tempo, è difficile non vedere il lato positivo: se la nuova versione manterrà le promesse, potrebbe essere l’occasione per Rust di rinascere davvero, sfruttando finalmente l’hardware adeguato al tipo di esperienza che vuole offrire.

Restando in tema di addii, un RPG esclusivo per PS4 del 2019 è stato ufficialmente chiuso alcune settimane fa: il titolo PlayStation è ora irrecuperabile e perduto per sempre.