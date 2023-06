Acer Predator Orion 3000, desktop gaming con RTX 3070, oggi con uno sconto di 700€!

La nota catena Mediaworld, conosciuta per il suo vasto assortimento di elettronica di consumo, propone anche oggi tantissimi prodotti per veri gamer a prezzo scontato, grazie alla promozione "Gaming Experience".

Come sempre, abbiamo fatto una ricerca accurata per selezionare le offerte più interessanti per voi, lettori, così da garantirvi di acquistare i prodotti di qualità migliore ai prezzi più vantaggiosi. Questa promozione giornaliera offre l'opportunità di acquistare prodotti di alta gamma scontati, rappresentando quindi un'ottima occasione per effettuare un acquisto importante o risparmiare su quello già pianificato in precedenza.

Tra i prodotti in offerta, spicca il desktop gaming Acer Predator Orion 3000, che potete acquistare a soli 1.499€ invece degli usuali 2.199,99€ di listino, con uno sconto del 31,86% e un risparmio reale di oltre 700€. Un'opportunità da non perdere per acquistare un potente desktop gaming a un prezzo scontato!

Acer Predator Orion 3000 è desktop gaming equipaggiato con un processore Intel Core i7-12700F di dodicesima generazione. Questa potente CPU, abbinata a 16 GB di RAM e un'unità SSD da 1 TB, garantisce un'esperienza di gioco fluida e priva di ritardi. In aggiunta, la presenza della scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3070 con 8GB di GDDR6 permette di sfruttare le ultime innovazioni nel campo dei videogiochi, come le funzionalità DLSS e Ray Tracing, offrendo un'esperienza di gioco avvincente e realistica.

Dal punto di vista estetico, Acer Predator Orion 3000 si distingue per il suo design accattivante, reso ancora più straordinario da una serie di LED RGB personalizzabili presenti sia sul case che sulle ventole. Per quanto riguarda la connettività, Acer Predator Orion 3000 è progettato per essere comodo e pratico. Infatti, dispone di due porte USB 3.2 Gen 2 e di un jack audio facilmente accessibili sulla parte frontale, un pratico supporto per le cuffie e una maniglia robusta per facilitarne il trasporto.

