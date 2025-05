A qualcuno il Trailer 2 di GTA 6 proprio non è piaciuto

Il secondo trailer di Grand Theft Auto 6 ha letteralmente infiammato la rete, riportando in auge l’entusiasmo che si era temporaneamente raffreddato dopo l’annuncio del rinvio al 2026.

Tuttavia, non tutti sono rimasti colpiti in egual misura. Derek Lieu, esperto montatore di trailer con all’attivo lavori su titoli del calibro di Half-Life: Alyx e Psychonauts 2, ha espresso un parere piuttosto critico sul nuovo video pubblicato da Rockstar Games.

In un’intervista rilasciata ad Aftermath, Lieu ha dichiarato che il trailer, per quanto tecnicamente impressionante, non offre alcuna informazione concreta sulla trama o le motivazioni dei protagonisti, Jason e Lucia.

«Un trailer serve a suscitare emozioni e a mostrarci qualcosa di nuovo, è vero,» spiega, «ma un montaggio di B-roll con sottofondo musicale può ottenere lo stesso effetto. Questo non significa che sia un buon trailer.»

Secondo Lieu, il video si limita a mostrare scorci spettacolari di Vice City e alcune scene d’azione senza però fornire dettagli significativi.

«L’unica cosa che sappiamo di questi personaggi è che fanno parte del mondo del crimine e sono una coppia. Ma perché lo fanno? Sono costretti? Qual è la loro motivazione?», si chiede il montatore.

Nonostante le critiche, resta il fatto che il trailer ha conquistato la maggior parte del pubblico, grazie soprattutto alla qualità visiva — frutto di un mix tra sequenze di gameplay e cutscene — e all’impatto di Lucia, nuova icona già amatissima dai fan.

Tuttavia, la scelta di Rockstar di non rivelare troppo potrebbe essere deliberata: con l’uscita fissata per il prossimo anno, c’è ancora tempo per affinare la narrativa e costruire l’hype gradualmente, proprio come fatto con GTA 5 (che trovate su Amazon).

Comprendo perfettamente il punto di vista di Derek Lieu. In un’epoca in cui i trailer raccontano quasi l’intero film o gioco, la scelta di Rockstar di mantenere il mistero è quasi controcorrente.

Ma proprio per questo mi affascina. Certo, un po’ più di contesto narrativo non avrebbe guastato, soprattutto per un titolo così atteso. Tuttavia, se c’è una software house che può permettersi di far parlare il silenzio, quella è Rockstar.

Forse non abbiamo capito nulla del perché Jason e Lucia facciano quello che fanno (anche se qualcosa la sappiamo) ma ne parleremo per mesi lo stesso.