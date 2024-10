A breve potrete provare con mano il nuovo Monster Hunter

Capcom ha annunciato l'inizio di un Open Beta Testing per Monster Hunter Wilds su PC, Xbox e PS5 dal 31 ottobre al 1° novembre.

I giocatori potranno testare il gioco (che trovate su Amazon) prima del lancio ufficiale previsto per il 28 febbraio.

Advertisement

Questa fase di beta aperta permetterà ai fan di provare in anteprima le nuove meccaniche di gameplay introdotte in Monster Hunter Wilds.

Come riportato anche da DSO Gaming, tra le principali novità ci sono i due stati dell'arma (riposta e sguainata), il Seikreit come mezzo di trasporto, e nuovi strumenti come lo Slinger e l'Hooker.

Capcom ha inoltre pubblicato un nuovo trailer (lo trovate poco sotto) che mostra ulteriori dettagli sul gameplay.

I cacciatori potranno alternare tra lo stato "riposto", che consente di correre più velocemente e usare oggetti, e quello "sguainato" per combattere i mostri.

Il Seikreit è una creatura cavalcabile che può guidare automaticamente verso l'obiettivo della missione, permettendo nel frattempo di recuperare salute e affilare l'arma.

Lo Slinger permetterà di lanciare vari tipi di munizioni raccolte nell'ambiente, mentre l'Hooker consentirà di raccogliere oggetti a distanza o interagire con lo scenario.

Una novità importante è il Focus Mode, che evidenzia i punti deboli dei mostri per infliggere danni extra con attacchi mirati.

Sebbene la versione beta non rappresenti la qualità finale del gioco, permetterà ai giocatori PC di testare le prestazioni sui propri sistemi.

I fan della serie avranno quindi l'opportunità di provare in anteprima le novità di Monster Hunter Wilds e valutarne le prestazioni tecniche in vista del lancio ufficiale previsto per la fine del mese di febbraio.

Del resto, sappiamo che Monster Hunter Wilds utilizzerà il RE Engine, anche se i requisiti hardware annunciati hanno destato qualche perplessità. Sarà interessante verificare se il gioco risulterà esigente lato CPU come Dragon's Dogma 2.