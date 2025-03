Il bullismo dei giocatori spinge Ubisoft agli estremi rimedi

L'epoca storica attuale ci ha abituato ad una tensione ormai perenne tra autori e pubblico, al punto che Ubisoft sembra abbia già pronto un piano anti-molestie per salvaguardare gli sviluppatori di Assassin's Creed Shadows.

Ricorderete i tanti casi in cui i giocatori se la sono presa non tanto con la stampa cattiva, corrotta e incompetente (e tanti altri aggettivi presi dai content creator di riferimento), ma direttamente con gli sviluppatori arrivando anche a esibire pesanti molestie verbali.

Tra i più noti, ma ovviamente non l'unico, quello dell'autrice Alanah Pearce a cui è stata addossata tutta la colpa di non si sa ancora bene quale lesa maestà verso God of War Ragnarok.

Per questo motivo Ubisoft avrebbe già pronto un piano di tutela dei propri sviluppatori, come riporta PCGamesN, per quello che sarà un lancio senza dubbio problematico per Assassin's Creed Shadows.

Il titolo è diventato epicentro di molte controversie, di natura più o meno lecite e deliranti come spesso capita per le sollevazioni del popolo videoludico informato, portando Ubisoft a implementare un piano in collaborazione con le autorità.

Un dipendente anonimo ha rivelato al portale francese BFMTV che l'azienda ha collaborato con l'Ente per la Sicurezza delle Comunicazioni del Canada per creare un sistema di protezione dedicato:

«È un'iniziativa canadese. C'è un team che monitora le reti e agisce rapidamente in caso di attacchi mirati. A differenza di quanto avvenuto in passato, questa volta è una cosa seria.»

Inoltre, agli sviluppatori è stato esplicitamente consigliato di non rivelare sui social la propria affiliazione con Ubisoft. Una sorta di anonimato forzato per chi ha lavorato ad Assassin's Creed Shadows, con lo scopo di tutelarsi dalle critiche della comunità dei videogiocatori (che chiamamo tali giusto per abitudine e non per merito).

A supporto di questi autori ci sarebbe la citata squadra di supporto, che monitora piattaforme come X, Reddit e i YouTube e sarebbe pronta a intervenire in ogni momento.

Una situazione surreale, ma necessaria, che mi auguro faccia riflettere molti videogiocatori e magari anche qualche nostro lettore.

La vera speranza è che queste misure non servano, alla fine, e che le uniche persone di Ubisoft a doversi preoccupare siano i dirigenti nei confronti degli azionisti.