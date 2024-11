Fallout, un progetto dei fan è stato cancellato

La mod Project Mojave per Fallout 4, che mirava a ricreare alcune aree di Fallout: New Vegas, è stato cancellato dal team di sviluppo dopo anni di lavoro.

Tuttavia, è stata rilasciata una versione finale in Early Access. Project Mojave era un ambizioso progetto di conversione totale per Fallout 4 (che trovate su Amazon), che richiedeva una mole di lavoro enorme.

Come spesso accade per mod di queste dimensioni, il team non era preparato all'impegno necessario in termini di tempo ed energie per completarlo (via DSO Gaming).

Nonostante la cancellazione, gli sviluppatori hanno deciso di pubblicare una versione Early Access finale del loro lavoro. Poco sotto, l'ultimi video rilasciato.

La versione 2.5 di Project Mojave Revitalization aggiunge nuovi ambienti, armature, dungeon e tracce musicali.

In totale, la mod include ora 4 nuove aree esplorabili, ciascuna con propri NPC e asset: Fremont, Westside, St. Mary's Medical e Vegas Industrial.

Sebbene il progetto originale sia stato abbandonato, questa versione finale permette ai fan di Fallout di esplorare una piccola parte di New Vegas ricreata con il motore grafico e le meccaniche di Fallout 4.

Rappresenta il culmine del lavoro svolto dal team prima di gettare la spugna, e potete scaricarlo gratuitamente qui.

Nonostante la cancellazione di Project Mojave, la comunità di modding di Fallout 4 rimane estremamente attiva, offrendo ai giocatori numerose opzioni per espandere e migliorare l'esperienza di gioco originale.

Questa espansione si aggiunge in ogni caso alla già ricchissima offerta di mod disponibili per l'ormai classico Fallout 4, che spaziano da sostanziosi upgrade grafici a nuove meccaniche di gameplay, oltre a espansioni a tema zombie davvero divertenti da giocare.

