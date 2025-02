2K offre più di 20 giochi a meno di 20 euro

Vent’anni di 2K Games. Normalmente i compleanni dei publisher passano inosservati, ma questa volta faccio un'eccezione, perché l’occasione è di quelle ghiotte.

Uno sconto massiccio su Steam che include un’offerta decisamente interessante, il pacchetto “20 for 20”. Un affare incredibile? Forse.

L’offerta celebra i due decenni di un publisher che ha dato vita a saghe iconiche come BioShock (che trovate anche su Amazon), Mafia e Borderlands.

Come riportato anche da Kotaku, il pacchetto “20 for 20” include titoli del calibro di Sid Meier’s Civilization IV, BioShock Remastered, Tales from the Borderlands, XCOM: Chimera Squad e altri classici.

Ma tra le gemme brillano anche pietre decisamente meno preziose: Duke Nukem Forever, Carnival Games e Godfall Ultimate Edition abbassano un po’ la media qualitativa della selezione.

Va detto che la promozione (che trovate qui) è comunque allettante: spendere meno di 20 euro (18,75 per la precisione) per 20 e più giochi significa pagare meno di un euro a titolo, il che è oggettivamente un prezzo ridicolo per certi capolavori.

C’è però un dettaglio da non sottovalutare. Se già possedete alcuni dei giochi inclusi nel bundle, il prezzo non cambia e, soprattutto, non avrete copie extra da regalare.

Se ad esempio avete già BioShock, The Darkness II e Borderlands, pagherete comunque 20 euro per il pacchetto senza ottenere alcun beneficio aggiuntivo.

Questo riduce un po’ l’appeal dell’offerta, perché il valore effettivo dipende da quanto siete già in possesso.

In definitiva, il “20 for 20” è una buona occasione, ma non per chi ha già una libreria di giochi 2K ben fornita. Se invece vi mancano alcuni di questi titoli, è un affare difficilmente battibile.

Certo, resta il dubbio su quanto questa selezione sia davvero un regalo per i giocatori e quanto, invece, un modo per monetizzare su vecchi giochi ormai a fondo catalogo.

Ma nel 2025, se vuoi un buon affare devi essere pronto a fare i conti con le solite furberie del mercato digitale (e poi c'è chi dice che il fisico è morto).