Notebook gaming MSI GF65 Thin con RTX 3060 ora con 400 euro di sconto su Amazon!

Se siete alla ricerca di un nuovo notebook gaming potente e in grado di far girare al meglio tutti i videogames attualmente in commercio? Oggi abbiamo l’offerta giusta per voi! Infatti, attualmente su Amazon potete acquistare l’ottimo notebook gaming MSI GF65 Thin a un prezzo assolutamente da non lasciarsi sfuggire!

Il notebook gaming MSI GF65 Thin è equipaggiato con un display 15.6″ IPS a risoluzione 1080p con una frequenza di aggiornamento pari a 144Hz, ideale per i giochi più frenetici, in quanto più che raddoppiata rispetto ai consueti 60Hz proposti dalla maggior parte dei prodotti sul mercato.

Ad animare il notebook gaming MSI GF65 Thin è un processore Intel i5-10500H di decima generazione, mentre la scheda grafica è una eccellente NVIDIA RTX 3060 equipaggiata con 6GB di memoria GDDR6 che consente di ottenere prestazioni grafiche elevate e poter provare i nuovi effetti ray tracing in tempo reale per vedere ombre, riflessi ed illuminazione fisicamente accurati.

Per caricamenti veloci di giochi ed applicazioni, la compagnia ha deciso di installare su MSI GF65 Thin un SSD NVME da 512GB che garantisce prestazioni eccezionali ed è disponibile uno slot libero M.2 per futuri upgrade. La scheda tecnica è completata da 8 GB di RAM DDR4-2666, espandibili sino a 64GB, ed una nutrita serie di porte per collegare qualsiasi accessorio esterno.

Nonostante lo spesso ridotto, il sistema di dissipazione Cooler Boost 5, composto da sei heat pipe per CPU e GPU, assicura le massime prestazioni anche con i giochi più estremi. Il tutto viene proposto in un corpo che pesa 1,86Kg, davvero ridotto se consideriamo i componenti contenuti al suo interno

Il prezzo di listino per MSI GF65 Thin sarebbe di 1.599€, ma grazie a una promozione in corso su Amazon potete comprarlo per 1.199,99€ risparmiando ben 400€, pari al 25% del costo abituale. Inoltre, questa settimana si tiene anche la MSI Tech Week e potete trovare altre eccezionali offerte dell’apposita area.

