Notebook gaming MSI GE66 Raider con 700 euro di sconto tra le offerte del Solo per oggi Mediaworld

Tornano anche oggi, lunedì 18 gennaio 2021, le migliori offerte del giorno proposte dalla nota catena Mediaworld con la promozione “Solo per oggi Mediaworld” che, come al solito, abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

Iniziamo dallo smartphone OPPO Find X2 Pro, dispositivo dotato di uno splendido display OLED da 6,7″ a risoluzione QHD+ e frequenza di aggiornamento di 120Hz in grado di fornire un’esperienza completamente immersiva. La serie Find X2 è dotata di una tecnologia di upscaling del movimento, che supporta l’upscaling da 30 FPS o meno fino a 60/120 FPS, riducendo la sfocatura e il ritardo del movimento per un’esperienza video definita e fluida. Equipaggiato con protezione IP68, OPPO Find X2 Pro non solo resiste agli schizzi d’acqua più leggeri, ma sopravvive anche alle vostre giornate più avventurose. Per quanto riguarda la dotazione tecnica, lo smartphone è animato dal SoC Qualcomm Snapdragon 865, 12GB di RAM e 512GB di memoria interna.

Solitamente lo smartphone OPPO Find X2 Pro viene proposto a 1.199€, ma oggi potrete averlo a soli 699,99€.

Continuiamo con il notebook da gaming MSI GE66 Raider, equipaggiato con un display a risoluzione 1080p con una frequenza di aggiornamento pari a 240Hz, ideale per i giochi più frenetici. Ad animare il notebook è un processore Intel Core i7-10875H di decima generazione, mentre la scheda grafica è una potente NVIDIA GeForce RTX 2070 equipaggiata con 8GB di memoria GDDR6 che consente di ottenere prestazioni grafiche elevatissime e potrete vedere i vostri giochi prendere letteralmente vita con gli effetti di ray tracing in tempo reale, con ombre, riflessi ed illuminazione fisicamente accurati. A completare la dotazione hardware abbiamo 32GB di RAM e 1TB di SSD PCIe NVMe. Il notebook da gaming MSI GE66 Raider è inoltre dotato di Mystic Light, il sistema d’illuminazione RGB che offre ai gamer infinite possibilità di setup ed una batteria da ben 99,9Wh. Infine, particolare importanza è stata data alla webcam, in grado di catturare immagini a risoluzione 1080p, ideali per videochiamate e streaming di contenuti.

Solitamente il notebook da gaming MSI GE66 Raider viene proposto a 2.599€, ma oggi potrete averlo a soli 1.999€.

I prezzi proposti da Mediaworld sono senza dubbio tra i più bassi della rete e nel Solo per oggi trovate tantissimi altri prodotti scontati, quindi suggeriamo di visitare la pagina dedicata all’iniziativa per scoprirli tutti, alcuni dei quali abbiamo riportato in calce e facilmente visibili in questa pagina.

Offerte Solo per oggi Mediaworld