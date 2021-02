Notebook gaming MSI GE66 Raider al prezzo più basso di sempre su Amazon!

Se siete alla ricerca di un nuovo notebook da gaming o vi state approcciando per la prima volta a questo mondo e volete subito puntare ad un dispositivo veramente potente ed in grado di tenervi compagnia anche per diversi anni senza problemi? Oggi abbiamo l’offerta giusta per voi! Infatti, attualmente su Amazon potete acquistare l’ottimo MSI GE66 Raider al prezzo più basso di sempre!

Il computer portatile gaming MSI GE66 Raider è equipaggiato con un display a risoluzione 1080p con una frequenza di aggiornamento pari a 300Hz, ideale per i giochi più frenetici. Ad animare il notebook è un processore Intel Core i7-10875H di decima generazione, mentre la scheda grafica è una potente NVIDIA GeForce RTX 2070 Super equipaggiata con 8GB di memoria GDDR6 che consente di ottenere prestazioni grafiche elevatissime e potrete vedere i vostri giochi prendere letteralmente vita con gli effetti di ray tracing in tempo reale, con ombre, riflessi ed illuminazione fisicamente accurati. A completare la dotazione hardware abbiamo 16GB di RAM DDR4-3200 (espandibili sino a 64GB) e 1TB di SSD PCIe NVMe (con uno slot M.2 libero per eventuali upgrade).

Il notebook gaming MSI GE66 Raider è inoltre dotato di Mystic Light, il sistema d’illuminazione RGB che offre ai gamer infinite possibilità di setup ed una batteria da ben 99,9Wh, la capacità massima consentita sui voli di linea. Infine, particolare importanza è stata data alla webcam, in grado di catturare immagini a risoluzione 1080p, ideali per videochiamate e streaming di contenuti, soprattutto in un periodo come quello attuale. Particolare importanza è stata data anche al sistema di raffreddamento, ribattezzato Cooler Boost 5, composto da una doppia ventola e sei heatpipe dedicate, così da assicurare prestazioni elevate anche in condizioni di gaming estremo e sfruttare al massimo GPU e CPU.

Solitamente il notebook gaming MSI GE66 Raider viene proposto a 2.399€, ma oggi potete acquistarlo a soli 1.999,99€, risparmiando quasi 400€. Si tratta di un’offerta assolutamente da non lasciarsi sfuggire che vi consentirà di portarvi a casa un dispositivo altamente moderno ad un prezzo super.

