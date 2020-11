Notebook gaming Lenovo Legion Y540 in sconto di quasi 300€ su Amazon!

Una scelta ideale per avvicinarsi al mondo del gaming su PC è spesso rappresentata da un notebook da gaming: si tratta di una soluzione portatile meno ingombrante di un computer desktop, ma che consente comunque di vivere in tutta comodità i propri videogame preferiti. A tal proposito, segnaliamo a chi vuole portare a casa un portatile da gaming, o a chi intende sostituire il suo, che in questo momento potete approfittare di un’importante offerta su Lenovo Legion Y540-15IRH sulle pagine di Amazon.

Con un monitor da 15,6″ FullHD IPS, il computer Lenovo Legion Y540-15IRH in questa specifica configurazione è animato da una scheda grafica NVIDIA GeForce GTX 2060, con 6GB GDDR6 di memoria dedicata: si tratta di una GPU che vi consente di giocare agilmente anche a giochi molto recenti. Inoltre, supporta le tecnologie RTX di NVIDIA, per il ray tracing in tempo reale e uno shading programmabile che migliora la resa grafica dell’immagine.

Un buon portatile da gaming deve però contare anche su un’ottima dissipazione del calore: in questo caso, abbiamo il sistema Legion Coldfront, che vanta un sistema termico a doppio canale con quattro ventole per garantire un raffreddamento individuale di CPU e GPU, grazie a quattro ventole termiche per un flusso d’aria migliore, sincronizzazioni di calore dedicate per temperature della tastiera più fredde e 70 pale singole per canale per ridurre i rumori del sistema.

Il processore è un potente Intel i7 9750HF, mentre a supporto del sistema troviamo 16 GB di RAM DDR4. L’archiviazione, invece, è affidata a un SSD da 256GB, al quale si affianca un hard disk meccanico da 1TB.

Grazie all’offerta, potete acquistare il portatile spendendo solo 1.399,99€, con un risparmio di 299,01€ rispetto ai 1.699€ richiesti di listino.

