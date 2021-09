Notebook gaming ASUS ROG Strix G17 con RTX 3070 al prezzo più basso di sempre su Amazon!

Se siete alla ricerca di un nuovo notebook da gaming o vi state approcciando per la prima volta a questo mondo e volete subito puntare ad un dispositivo veramente potente ed in grado di tenervi compagnia anche per diversi anni senza problemi? Oggi abbiamo l’offerta giusta per voi! Infatti, attualmente su Amazon potete acquistare l’ottimo ASUS ROG Strix G17 al prezzo più basso di sempre!

Il notebook gaming ASUS ROG Strix G17 è equipaggiato con un display a risoluzione 1080p da 17,3″ con una frequenza di aggiornamento pari a 300Hz, ideale per i giochi più frenetici.

Il computer portatile ASUS ROG Strix G17 è inoltre dotato di una tastiera ottimizzata per il gaming, con tasti funzione distanziati per un’identificazione rapida, retroilluminazione RGB a quattro zone e un touchpad più grande dell’85% rispetto al precedente modello per una migliore esperienza di utilizzo.

Ad animare il notebook ASUS ROG Strix G17 è un processore AMD Ryzen 9 5900HX, mentre la scheda grafica è una potente NVIDIA GeForce RTX 3070 equipaggiata con 8 GB di memoria GDDR6 che consente di ottenere prestazioni grafiche elevatissime e potrete vedere i vostri giochi prendere letteralmente vita con gli effetti di ray tracing in tempo reale, con ombre, riflessi ed illuminazione fisicamente accurati.

A completare la dotazione hardware abbiamo 32 GB di RAM DDR4-3200 e 1TB di SSD PCIe NVMe (con uno slot M.2 libero per eventuali upgrade).

Solitamente il notebook gaming ASUS ROG Strix G17 viene proposto a 2.399€, ma oggi potete acquistarlo a soli 2.203,20€, risparmiando oltre 195€. Si tratta di un’offerta assolutamente da non lasciarsi sfuggire che vi consentirà di portarvi a casa un dispositivo altamente moderno ad un prezzo super.

