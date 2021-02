Notebook a prezzi imperdibili nelle nuove offerte ePrice!

La nota catena ePrice ha lanciato l’interessante promozione Speciale Notebook che permette di acquistare tantissimi computer portatili a prezzi particolarmente vantaggiosi! Come al solito, abbiamo analizzato e abbiamo fatto una selezione delle proposte più interessanti, così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

Tra le tante e variegate offerte di ePrice, vi segnaliamo in modo particolare il notebook MSI Prestige 14, proposto a soli 1.249,99€ rispetto ai 1.449,99€ solitamente richiesti di listino, per un risparmio reale di 200€. Si tratta di un computer portatile con un sottile telaio ultraleggero realizzato appositamente per i Creator, che offre un’ottima potenza di elaborazione, garantita da un processore Intel Core i7-10710U, 16GB di RAM, 512GB di spazio di archiviazione su un veloce SSD NVMe e GPU NVIDIA GTX 1650 Max-Q, in uno dispositivo dalle dimensioni piuttosto contenute.

Il laptop MSI Prestige 14 è equipaggiato con il software Creator Center, il quale fornisce all’utente la possibilità di controllare e personalizzare il proprio portatile, nonché ottimizzare le applicazione al fine di aumentare il rendimento e ridurre i tempi. A bordo di MSI Prestige 14 troviamo anche un display da 14″ IPS in grado di riprodurre uno spazio colore pari al 100% del profilo sRGB.

I prezzi proposti da ePrice sono senza dubbio tra i più bassi della rete e nell’iniziativa “Speciale Notebook” trovate tanti altri prodotti scontati, quindi suggeriamo di visitare la pagina inerente alla promozione per scoprirli tutti, alcuni dei quali abbiamo riportato in calce e facilmente visibili in questa pagina. Vi ricordiamo, inoltre, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

