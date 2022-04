NordVPN: Sconto del 52% su due anni di abbonamento!

NordVPN ha lanciato un’incredibile offerta che vi permetterà di ottenere un abbonamento di due anni ad appena 3,49€ al mese, pagando quindi complessivamente appena 83,76€ per i primi due anni al posto di 174,60€ (pari al 52% di sconto!), ed avere anche la nuova funzionalità Threat Protection inclusa, senza ulteriori costi aggiuntivi!

Nord VPN dispone di oltre 5.500 server in 60 paesi, consentendo ai clienti di collegarsi davvero in ogni parte del mondo. Particolare importanza viene data alla privacy e NordVPN offre una garanzia di protezione dei propri dati da perdite DNS, un kill switch nel caso in cui si perda la connessione, mentre i sistemi di pagamento accettati sono molteplici, dall’anonimo Bitcoin fino ad arrivare a PayPal e alle consuete carte di credito.

La nuova funzionalità Threat Protection, ora inclusa, vi permette di rimanere al sicuro dagli attacchi informatici grazie alla protezione anti-malware, un sistema di blocco dei tracker e il blocco pop-up.

Potrete godere della privacy e sicurezza offerta da NordVPN su ogni piattaforma, dato che esiste un’applicazione per Windows, macOS, iOS, Android, Linux, oltre ad Android TV. Inoltre, nel caso foste interessati, è possibile aggiungere ulteriori servizi, come NordPass Premium, per archiviare, organizzare ed accedere in sicurezza alle vostre password da qualsiasi luogo, e NordLocker Premium, il quale consente di avere 10GB di spazio su un Cloud sicuro per i vostri file, a metà prezzo!

Ricordiamo che NordVPN offre ben 30 giorni di abbonamento in prova gratuita ed è sempre valida la formula “soddisfatti o rimborsati” che consente, nel caso doveste rinunciare all’abbonamento, di ricevere un rimborso. L’offerta di NordVPN ha una durata limitata e vi consigliamo di approfittarne finché siete in tempo. Vi rammentiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete nella nostra area dedicata del sito.