Nolan, regista di Tenet e Batman, vuole un videogioco dai suoi film (ma a una condizione)

Christopher Nolan è un nome particolarmente noto agli appassionati di film al cinema: è infatti il regista di capolavori come Batman Begins, Il Cavaliere Oscuro e Inception, oltre ad aver diretto più di recente anche Tenet.

Il cineasta britannico è anche stato ospite ai recenti The Game Awards 2020, avendo lui stesso annunciato – in collegamento live streaming con Geoff Keighley – il vincitore del premio per il Gioco dell’Anno, andato poi a The Last of Us Parte II.

A quanto pare, Nolan ha ora affermato di essere potenzialmente interessato ad un adattamento in videogiochi dei suoi film. In una recente intervista tenutasi proprio con Keighley, Nolan ha discusso della possibilità che i suoi lungometraggi possano un giorno diventare dei veri e propri videogames:

Would Chris Nolan ever want one of his films adapted into a game? Here's what he said, part of our full conversation now on YouTube: https://t.co/rtevhycmAb pic.twitter.com/cmwII4OC4z — Geoff Keighley (@geoffkeighley) December 21, 2020

Non desidero però che venga realizzato un semplice gioco su licenza. Non voglio dare vita ad un tie-in e sfruttare un brand già reso celebre da un film. È la stessa cosa che succede quando si adatta un film da un videogioco e non si vuole sfruttare soltanto quel brand, ma fare qualcosa di grandioso che possa essere valido anche singolarmente. Realizzare qualcosa di eccezionale.

Insomma, Nolan sembra avere le idee chiare: se un suo film dovrà un giorno diventare un videogioco, questi dovrà essere qualcosa di slegato dall’opera originale.

Il regista e sceneggiatore ha avuto grande notorietà dopo l’enorme successo de Il Cavaliere Oscuro (con il compiano Heath Ledger nei panni di Joker), sebbene già con Batman Begins e The Prestige la popolarità di Nolan è cresciuta davvero tanto, fino a rendere il cineasta un punto di riferimento per la cinematografia mondiale.

Film come Inception, Interstellar, Dunkirk e Tenet si presterebbero sicuramente bene a un videogioco, grazie anche e soprattutto a un’atmosfera stratificata e a dei contenuti narrativi ricchi e complessi.

Chissà se un giorno riusciremo davvero a mettere mano a un titolo (magari per console di nuova generazione, vale a dire PS5 e Xbox Series X|S) basato su uno di questi lungometraggi.