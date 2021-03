Nioh Collection ed altri titoli PS5 in sconto tra le offerte del giorno Amazon

Anche oggi, venerdì 19 marzo 2021, Amazon propone tantissime nuove offerte, in particolare relative ai videogiochi PS5 che abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

Tra i vari prodotti che trovate oggi a prezzo scontato, vi segnaliamo in modo particolare Nioh Collection, che attualmente potete portarvelo a casa a soli 64,99€, rispetto ai 80,99€ usuali di listino, per un risparmio reale di 16€. Nioh Collection comprende entrambi i capitoli della serie in versione rimasterizzata per la console Sony, quali NiOh 2 Complete Edition e NiOh 1 Complete Edition. Ogni titolo supporta la risoluzione 4K e offre una grafica rinnovata, combattimenti frenetici grazie a un gameplay con frame rate di 120fps, tempi di caricamento ultrarapidi e la possibilità di trasferire i dati dalla PS4 per riprendere l’avventura da dove l’avevate interrotta.

Piuttosto interessante anche il preorder scontato di Returnal, nuovo prodotto realizzato da Housemarque, software già conosciuta per prodotti come Super Stardust, Alienation, Nex Machina, Resogun e Dead Nation, che vi catapulterà in un mondo alieno dove, nei panni di un’esploratrice, dovrete vedervela con nemici pericolosi.

Questi sono solo alcuni dei numerosissimi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su Amazon e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo a questo indirizzo. Di seguito, vi proponiamo la nostra selezione delle migliori offerte sui videogiochi PS5 tra gli sconti di oggi di Amazon. Vi ricordiamo, inoltre, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

