Nintendo Switch non avrà un successore, per ora: «è un device unico»

Nintendo Switch avrà ovviamente un seguito in un modo o nell’altro ma, stando alle continue dichiarazioni dell’azienda, quel momento non arriverà molto presto.

I videogiocatori si aspettano qualcosa di più di una semplice OLED (che trovate su Amazon), una vera e propria nuova generazione da parte di Nintendo.

Una console che servirebbe per far girare Call of Duty in maniera ancora migliore, visto il recente accordo storico con Xbox.

E sebbene si sia parlato, di recente, di una versione intermedia di Nintendo Switch, un aggiornamento come si è visto per le console concorrenti, Doug Bowser sembra far intendere altro.

Come riporta The Gamer, il Presidente di Nintendo of America si è rivelato molto fiducioso (e con lui l’azienda) rispetto ai prossimi anni di Nintendo Switch.

Il problema nel continuare ad avere una console così com’è risiede nel fatto che i videogiochi che stanno uscendo ora, più performanti di quelli degli anni scorsi, fanno sempre più fatica a girare sulla console.

Tuttavia Doug Bowser, intervistato di recente, afferma che Nintendo Switch potrebbe avere molti anni di vita di fronte a sé:

«Uno dei motivi per cui anche nel settimo anno siamo molto fiduciosi che Switch possa avere prestazioni elevate nei prossimi anni è che è ancora davvero quel device unico.»

Mentre Bowser conferma che “non c’è niente da annunciare” riguardo ad un eventuale nuovo dispositivo della famiglia Nintendo Switch, il Presidente di Nintendo of America non nasconde il fatto che la Casa di Kyoto è comunque in un territorio inesplorato.

Non era mai successo che una console dell’azienda avesse così tanto successo in così tanto tempo, e forse anche per questo il futuro non sembra prevedere stravolgimenti.

Switch non è una console destinata ad essere dimenticata, stando alle ultime dichiarazioni, perché ci sono tanti altri giochi previsti per il lancio.

Ma secondo Jeff Grubb il lancio di un nuovo device sarebbe previsto addirittura entro la fine del 2023. Una data che è stata svelata, per sbaglio, anche dagli ultimi leak di Pokémon.