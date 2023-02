Nintendo Switch è alla fine? Altroché, ci sono «molti altri giochi in sviluppo»

All’inizio del suo settimo anno di vita è lecito pensare che Nintendo Switch sia alla fine, ma ci sono molti altri giochi in sviluppo che non sono stati ancora mostrati.

La console dei record di Nintendo, anche nel suo modello OLED (lo trovate su Amazon), sta vivendo un periodo che potremmo definire pivotale.

L’ultimo Direct, di cui potete recuperare tutti gli annunci e trailer a questo indirizzo, ci ha mostrato senz’altro il futuro prossimo della console.

Ma se Switch potrebbe essere davvero l’ultima console Nintendo per un lungo periodo, questo non significa che l’ibrida sia alla fine.

Kotaku approfondisce il recente intervento del Presidente di Nintendo, Shuntaro Furukawa, che nel recente incontro con gli investitori ha risposto alle domande di questi ultimi.

Oltre ad aver precisato, come accenato sopra, la consapevolezza dell’azienda di essere al momento in “territori inesplorati” per quanto riguarda la vendita dell’hardware, ha accennato al futuro del software.

Negli ultimi tempi si era diffusa la voce che, oltre a The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (che per altro verrà venduto ad un prezzo maggiorato), Nintendo non avesse in cantiere altri giochi di spessore.

Furukawa ha commentato proprio questo dettaglio, spiegando che ci sono ancora molti videogiochi in sviluppo per Nintendo Switch:

«In queste circostanze è difficile immaginare che le vendite di hardware continueranno a crescere allo stesso ritmo che hanno fino ad oggi. Tuttavia, ci sono titoli in fase di sviluppo per Nintendo Switch e nuovi titoli continueranno a essere proposti in futuro. Stiamo assistendo sia a una nuova domanda che a una domanda di più sistemi per l’hardware, quindi riteniamo che ci sia ancora spazio per una crescita delle vendite. A tal fine, vogliamo mantenere un alto livello di coinvolgimento con l’hardware e creare nuova domanda non solo rilasciando nuovi titoli, ma anche lavorando ulteriormente per trasmettere l’attrattiva dei titoli esistenti.»

Certo è difficile immaginare quali titoli possa tirare fuori Switch effettivamente, dopo aver pubblicato a sorpresa anche il tanto vociferato Metroid Prime Remastered (con eventuali prime polemiche).

C’è ancora quel Metroid Prime 4 che da tanti anni è scomparso, e che probabilmente prima o poi verrà ritirato fuori in qualche modo.