Nintendo Switch Lite ora a meno di 180 euro! Ottimo come regalo di Natale!

Segnaliamo ai nostri lettori che, presso il noto portale e-commerce eBay, è attiva un'offerta eccezionale che permette di portarsi a casa la console Nintendo Switch Lite a un prezzo assolutamente imperdibile!

Nintendo Switch Lite è una versione più leggera, più piccola e meno costosa di Nintendo Switch. Si tratta di una console pensata per chi vuole tutto sacrificando pochissimo. I controlli sono infatti direttamente nella console e la porta USB-C può essere utilizzata esclusivamente a scopo di ricarica, trasformando così l’oggetto in una vera e propria portatile più modesta nelle dimensioni ma assolutamente adatta a rappresentare il gaming “on the road”.

Con forme più arrotondate, colori opachi e tasti bianchi, Nintendo Switch Lite è quindi perfetta per coloro che sono in continuo movimento. Le sue piccole dimensioni gli consentono di stare in tasca, nello zaino e ovviamente in valigia, mentre l’impugnatura è adatta a mani non particolarmente grandi, il tutto in unico pezzo dotato di grip straordinario (e dimensioni ridotte).

Nintendo Switch Lite

