Nintendo Switch, il nuovo aggiornamento “segreto” migliora gli acquisti online

Nintendo ha deciso di rilasciare un nuovo utile aggiornamento per gli store online di Switch, facilitando così la ricerca dei vostri prossimi giochi preferiti: non sarà necessario alcun nuovo firmware per la console, dato che si tratta di un miglioramento “segreto” e disponibile fin da subito.

La casa di Kyoto ha infatti deciso di implementare a sorpresa una modifica al Nintendo eShop, lo store online in cui è possibile acquistare nuovi videogiochi in formato digitale sulle console Switch (trovate il modello OLED in sconto su Amazon).

Il canale YouTube GameXplain (via GoNintendo) ha infatti segnalato che da adesso le ricerche sullo store online sono state notevolmente migliorate: ora sarà infatti possibile vedere i risultati divisi in due colonne, invece di una singola sezione.

Questa modifica nascosta e non annunciata permette così di mostrare molti più risultati in un’unica pagina, facilitando il naturale scorrimento dello store e permettendo di individuare più facilmente i prodotti che state cercando.

All’apparenza potrebbe trattarsi di un update insignificante, ma considerando l’enorme quantità di giochi disponibili in digitale su Nintendo Switch, tale aggiornamento permette a tutti gli effetti di dimezzare i tempi di scrolling.

Potete osservare il nuovo update nel video realizzato da GameXplain che vi riproporremo in seguito, utilizzando il termine «mario» come esempio: naturalmente potrete provare anche voi la novità dirigendovi manualmente nel Nintendo eShop da questo momento.

Al momento non sono state segnalate ulteriori modifiche degne di nota sul Nintendo eShop o sulla console Switch stessa, ma vi terremo come sempre informati sulle nostre pagine se dovessero emergere novità importanti per le console ibride.

Ricordiamo che l’ultimo aggiornamento, anche in questo caso “nascosto”, è stato rilasciato solo lo scorso 20 dicembre: in quel caso, le modifiche implementate erano praticamente nulle e impercettibili per gli utenti.

Restando in tema di novità, secondo un’indiscrezione potrebbe essere vicino il momento di assistere a un nuovo Nintendo Direct, che potrebbe perfino confermare la data d’uscita del nuovo Advance Wars, dopo un blocco durato ormai quasi un anno.