Advance Wars su Switch potrebbe finalmente avere una data d’uscita (ed è vicina)

Dopo un lungo stop improvviso, Advance Wars Reboot Camp sarebbe finalmente pronto per il lancio su Switch: secondo le ultime indiscrezioni, Nintendo si sarebbe dunque finalmente convinta a rilasciare il remake della celebre saga strategica.

Il franchise ideato da Intelligent Systems, team conosciuto soprattutto per la saga di Fire Emblem (trovate l’ultimo capitolo, Fire Emblem Engage, su Amazon) era ormai pronto a tornare già a partire dallo scorso anno, ma il tempismo con la guerra in Ucraina aveva spinto la casa di Kyoto a rimandare il lancio a un periodo migliore, non ritenendo opportuno rilasciarlo in quel periodo.

La data d’uscita iniziale era infatti prevista per l’8 aprile, ma in seguito all’annuncio del rinvio non era arrivata più alcuna conferma certa sulla possibile nuova finestra. Oggi, dopo gli ultimi indizi emersi pochi giorni fa, potrebbe finalmente essere emersa un’ottima notizia per i fan.

Secondo quanto riportato sul forum Reddit GamingLeaksAndRumors (via ResetEra), la nota catena di store Walmart avrebbe già ricevuto le prime pubblicità da esporre dedicate ad Advance Wars Reboot Camp, con tanto di dicitura «disponibile ora» e che, stando al resoconto di un presunto dipendente, andrebbero esposte a partire dal 10 febbraio.

Il tutto corrisponderebbe con le indiscrezioni arrivate dal giornalista Jeff Grubb, secondo il quale la prossima settimana sarebbe previsto proprio un Nintendo Direct con le ultime novità.

Se queste indiscrezioni fossero confermate, il nuovo evento della casa di Kyoto potrebbe dunque annunciare il lancio a sorpresa di Advance Wars Reboot Camp proprio nella giornata stessa o, eventualmente, nelle giornate successive alla presentazione.

Naturalmente non possiamo sapere con certezza se effettivamente sia previsto o meno il lancio per la prossima settimana, ma le pagine già aggiornate di alcuni noti store sembrerebbero suggerire che un aggiornamento sia davvero in arrivo. Per il momento, vi invitiamo dunque a prendere il tutto con le dovute precauzioni e di continuare a seguirci per tutte le ultime novità sul caso.

Quel che appare certo è che, contrariamente ai sospetti di alcuni fan, il nuovo Advance Wars non è stato cancellato: la stessa Nintendo aveva già rassicurato gli utenti sul tema, sostenendo che avrebbero annunciato la nuova data non appena sarebbe stata stabilita. Chissà che quel giorno non stia dunque per arrivare.