Nintendo Switch Edizione Speciale Fortnite: ecco dove effettuare il preorder a prezzo scontato

Nintendo recentemente ha presentato diversi prodotti piuttosto interessanti. Oltre all’imperdibile raccolta Super Mario 3D All Stars, che racchiude le versioni ottimizzate per Nintendo Switch di tre titoli di Mario in 3D – Super Mario 64, Super Mario Sunshine e Super Mario Galaxy – che vi consigliamo assolutamente di acquistare, la compagnia nipponica ha presentato anche Super Mario 3D World + Bowser’s Fury, il Game & Watch: Super Mario Bros ed un particolare set che porta le frenetiche corse di Mario Kart nel mondo reale: Mario Kart Live: Home Circuit. Inoltre, non possiamo non citare Hyrule Warriors: L’era della calamità, che ci porterà a vivere le vicende accadute cento anni prima di The Legend Of Zelda: Breath Of The Wild.

Oltre a ciò, è stato annunciato uno speciale bundle a tiratura limitata dedicato al popolare Battle Royale Fortnite. Il Nintendo Switch Edizione Speciale Fortnite è composto da:

La console con un design unico dedicato a Fortnite sul retro

dedicato a Fortnite sul retro Joy-Con giallo (L) e Joy-Con blu (R) esclusivi

Base per Nintendo Switch con un esclusivo design Fortnite

Fortnite pre-installato

Codice download del Pacchetto Wildcat, che dà accesso al Costume Wildcat e due stili aggiuntivi, un Dorso decorativo Attacco elegante e due stili aggiuntivi, più 2000 V-Buck

Ricordiamo che Fortnite, dal lancio su Switch nel giugno del 2018, è diventato il gioco più scaricato mai approdato su hardware Nintendo in Europa, con milioni di giocatori che combattono tutte le settimane non solo in modalità TV, ma anche in movimento. Per giocare online alla maggior parte dei software per Nintendo Switch è richiesto un abbonamento a Nintendo Switch Online, ma quest’ultimo non è necessario per giocare a Fortnite.

Nintendo Switch Edizione Speciale Fortnite sarà disponibile dal prossimo 30 ottobre. Come di consueto, vi proponiamo di seguito le migliori offerte per prenotare le due edizioni di Mario Kart Live: Home Circuit ai prezzi migliori attualmente sul mercato.

