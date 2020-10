Nintendo Switch e Switch Lite in offerta imperdibile su eBay!

Se siete interessati all’acquisto di una console Nintendo Switch, sia nella sua versione “classica” che nella variante “Lite”, oggi è il vostro giorno fortunato! Nel momento in cui stiamo scrivendo, infatti, Nintendo Switch e Nintendo Switch Lite sono vendute su eBay con uno sconto particolarmente interessante, dandovi modo di comprarle risparmiando diversi euro che potrete investire sul vasto catalogo di videogiochi per la macchina ibrida della grande N.

Nintendo Switch è una console ibrida che non solo si connette al televisore di casa, ma si trasforma anche in un sistema da gioco portatile grazie al suo schermo da 6,2″ multi-touch capacitivo. La macchina consente di giocare in tre modalità distinte: TV, ideale per divertirsi in casa con amici e familiari; da tavolo, che, grazie allo stand integrato, consente di giocare in modalità cooperativa o competitiva sfruttando lo schermo della console dando un Joy-Con ad un amico, ed infine portatile, che permette di godere dell’esperienza di una console da casa ovunque andiate.

Trattandosi del modello 2019, Nintendo Switch è dotato di una maggiore durata rispetto all’edizione originale, consentendovi di giocare più a lungo lontani da una presa di corrente. Nella confezione è incluso un Joy-Con destro e uno sinistro.

Invece, Nintendo Switch Lite è esclusivamente portatile, e questo vuol dire che non vi verrà consegnata completa di dock come il modello base. Nintendo Switch Lite rappresenta la soluzione ideale per gli appassionati delle console portatili della Grande N, che vengono dai successi roboanti di piattaforme come il Gameboy, Nintendo DS e Nintendo 3DS, senza perdere nulla dell’esperienza tecnica e visiva del modello base, da cui differisce soltanto per l’assenza del dock casalingo e dei Joy-Con staccabili dalla console.

Se non vi interessa giocare collegati al televisore ma volete soltanto sfruttare i tantissimi giochi di Nintendo per la sua ultima console, insomma, Nintendo Switch Lite è il meglio in quanto a rapporto qualità/prezzo che troverete in circolazione.

Di seguito trovate tutti i link per accedere direttamente a Nintendo Switch e Nintendo Switch Lite in promozione su eBay.

