Nintendo Switch e smart TV tra le offerte del giorno eBay

È tempo di nuove offerte del giorno sulle pagine del noto rivenditore eBay, che vi consentiranno di risparmiare su un’ampia selezione di prodotti delle tipologie più varie. Per i lettori di SpazioGames abbiamo deciso di mettere in evidenza le promozioni dedicate a smart TV, console ed accessori smart.

Iniziamo con la Smart TV Samsung 4K QE55Q70 da 55″, equipaggiata con il sistema operativo rapido ed intuitivo Tizen, consente di accedere immediatamente alle app video più popolari, tra cui YouTube, Netflix ed altre ancora. Il sistema 4K AI upscaling sfrutta il potente processore Quantum di Samsung per analizzare automaticamente la fonte in ingresso, ridurre il rumore delle immagini, ripristinare i dettagli persi e definire i contorni, garantendo immagini perfette.

Il dispositivo pensa anche ai giocatori e utilizza la tecnologia Real Game Enhancer per garantire il massimo della velocità e il pieno controllo per un’esperienza di gameplay fluida e realistica. Inoltre, grazie alla tecnologia FreeSync (VRR) sarà possibile ridurre l’input lag, con un tearing e uno stuttering minori, ottimizzando i frame video dei giochi scena per scena.

La Smart TV Samsung 4K QE55Q70 da 55″ è ora disponibile in quantità limitata ad un prezzo stracciato: lo trovate a 799,99€ contro i 1.099,99€ richiesti regolarmente per l’acquisto. Un risparmio di ben 300€ che vi consentirà di portarvi a casa un ottimo televisore ad un costo irrisorio!

Continuiamo con Nintendo Switch, console ibrida che non solo si connette al televisore di casa, ma si trasforma anche in un sistema da gioco portatile grazie al suo schermo da 6,2″ multi-touch capacitivo. La macchina consente di giocare in tre modalità distinte: TV, ideale per divertirsi in casa con amici e familiari; da tavolo, che, grazie allo stand integrato, consente di giocare in modalità cooperativa o competitiva sfruttando lo schermo della console dando un Joy-Con ad un amico, ed infine portatile, che permette di godere dell’esperienza di una console da casa ovunque andiate.

Trattandosi del modello 2019, Nintendo Switch è dotato di una maggiore durata rispetto all’edizione originale, consentendovi di giocare più a lungo lontani da una presa di corrente. Nella confezione è incluso un Joy-Con destro e uno sinistro.

Solitamente Nintendo Switch viene proposta a 349,99€, ma oggi potrete portarvela a casa a soli 309,90€.

Di seguito, vi proponiamo la nostra selezione delle migliori offerte su smart TV, console ed accessori smart tra gli sconti di oggi del rivenditore eBay.

Offerte del giorno eBay: sconti su smart TV, console ed accessori smart

Offerte ancora disponibili