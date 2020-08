Nintendo Indie World: tutti gli annunci in diretta!

A partire dalle ore 18.00, Nintendo terrà un nuovo appuntamento con Indie World, la diretta durante la quale scopriremo quali giochi indipendenti arriveranno nel prossimo futuro sulla sua console Switch. Come ormai consuetudine, noi di SpazioGames seguiremo in tempo reale l’appuntamento con la nostra live news: entrate in questo articolo e aggiornate di minuto in minuto la pagina del vostro browser per vedere comparire i report di tutti gli annunci e i video dei titoli che saranno presentati.

Ore 17.5o: siamo in attesa dell’inizio di Indie World, atteso per le 18.00.

Ore 18:00: la diretta è cominciata!

Ore: 18:02: Supergiant Games ha confermato l’arrivo del suo roguelike dungeon crawler Hades anche su Nintendo Switch, dove il gioco sbarcherà nel corso dell’autunno. Il titolo conterà anche sul cross-save con la versione PC.

Ore 18:03: Hypnospace Outlaw, che richiama prepotentemente il web degli anni ’90 chiedendovi di gestire virus, hacker e altre stranezze del web di qualche anno fa, muovendovi nel cyberspazio, è in arrivo su Switch il 27 agosto. Il pre-order e una demo sono disponibili da oggi.

Ore 18:04: il colorato e pittoresco Spiritfarer è in uscita anche su Nintendo Switch. Il gestionale di Thunder Lotus, in cui dovete aiutare gli spiriti dei morti ad arrivare nell’altro mondo facendo da veri e propri Caronte, vi permette di personalizzare la vostra barca, di esplorare scenari e di divertirvi durante il tragitto tra la vita e la morte. L’uscita è prevista per oggi.

Ore 18:06: Garden Story è in arrivo su Nintendo Switch. Il titolo, che punta sul generare uno spirito di comunità per unirsi nei momenti di difficoltà, è un action adventure in cui vestite i panni di un peculiare guardiano che deve costruire la città e la comunità prima che marcisca. Coltivate amicizie, raccogliete risorse e costruite il villaggio dei vostri sogni dal 2021.

Ore 18:08: il peculiare Subnautica, avventura subacquea incentrata sull’esplorazione, arriverà nel 2021 su Switch con anche Below Zero.

Ore 18:09: caratterizzato da una direzione artistica di personalità, Takeshi & Hiroshi è un gioco d’avventura da oggi su Nintendo Switch.

Ore 18:10: il titolo ambientato in scenari legati alla tradizione indiana, Raji: An Ancient Epic è in arrivo su Nintendo Switch. In scenari antichi e suggestivi che si ispirano alla mitologia dell’India, il gioco sarà un’avventura che mostrerà le peculiarità del grande Paese indiano in cui dovrete difendere il mondo dai demoni malvagi. Il gioco di debutto di Nodding Head Games vi metterà a disposizione armi peculiari per vivere un’avventura definita «diversa da qualsiasi cosa abbiate mai visto». Il debutto è previsto per oggi, come esclusiva a tempo su Nintendo Switch.

Ore 18:12: create il vostro angolo di paradiso e vedete i turisti prenderlo d’assalto, in compagnia di Hank L’Orso, giocando a Bear & Breakfast nel 2021 come esclusiva console temporale.

Ore 18:13: A Short Hike è un videogioco in pixel art in tre dimensioni che vi consente di divertirvi a esplorare e viaggiare ai vostri ritmi. È disponibile da oggi come esclusiva temporale console su Switch.

Ore 18:13: avete mai pensato a un gioco sui bari? Qualcuno lo ha fatto, quindi state attenti a come gestite le vostre carte, perché in Card Shark le cose potrebbero andare storte da un momento all’altro. Sviluppato da Nerial, autori di Reigns: Kings & Queens, e pubblicato da Devolver Digital, il gioco sarà unico nel suo genere e vi insegnerà a manipolare le carte a vostro vantaggio nella Francia del XVIII Secolo. Attenti, però, perché se qualcuno dovesse accorgersene fareste una brutta fine, quando il titolo esordirà nel 2021.

Ore 18:15: Torchlight III è in arrivo anche su Nintendo Switch. Il famoso titolo sugli eroi della Frontiera vi permette di esplorare, combattere, raccogliere tesori e costruire i vostri fortini in un mondo colorato e ricco di personalità – e di animali che vi affiancheranno nel vostro viaggio. L’uscita è fissata per questo autunno. Al suo interno, ci sarà Red Fairy, un pet esclusivo.

Ore 18:17: Manifold Garden è un puzzle game basato sui giochi di prospettiva e sulle illusioni ottiche, mescolate alla gravità. L’uscita è fissata per oggi.

Ore 18:18: il platform in due dimensioni Evergate, dove dovete salvare l’aldilà e sviluppato da Stone Lantern Games in quattro anni di lavori, arriva su Nintendo Switch. Il gioco vuole darvi un’esperienza emozionante, riflettendo su vita, morte e anime, mentre vestite i panni del protagonista Ki. In un mondo etereo, userete dei poteri per rallentare il tempo, per scoprire i segreti di cristalli che vi attendono negli scenari, per risolvere puzzle di tutti i generi. Il gioco è disponibile da oggi.

Ore 18:20: una rapida carrellata conferma gli arrivi di diversi altri indie su Switch, come Haven, Unrailed! (con demo da oggi), Struggling, Inmost, She Dreams Elsewhere, Grindstone e GONNER2.

Ore 18:22: Untitled Goose Game invade Nintendo Indie World. La dispettosissima oca più famosa dei videogiochi, nata per fare danni iper-soddisfacenti, proporrà anche una modalità a due giocatori gratuita a partire dal 23 settembre.

Ore 18:23: Nintendo Indie World è terminato e, ai saluti, Nintendo ha annunciato sconti sui videogiochi indie da oggi su eShop.