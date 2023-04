Nintendo Indie World | Tutti gli annunci e i trailer

A partire dalle ore 18.00 nostrane del 19 aprile, Nintendo ha fissato un nuovo appuntamento con Nintendo Indie World, la sua trasmissione dedicata alle piccole perle in arrivo su Nintendo Switch.

Se per qualche motivo non riuscite a seguirla, niente paura: trovate di seguito il nostro recap completo con tutti i giochi che sono stati presentati e i rispettivi trailer, per rimettervi subito in pari con le ultime novità.

Mineko’s Night Market

In un pittoresco stile illustrato che richiama l’acquerello e le atmosfere orientali, ci viene presentato Mineko’s Night Market, dove villaggi e raccolti sembra che faranno proprio la parte del leone.

Lo stile chibi sicuramente colpirà molti giocatori. Il gioco è pubblicato da Humble Games e ha molto dell’atmosfera rilassata della saga di Animal Crossing, anche se la direzione artistica ha qualcosa di Tearaway – se lo ricordate.

Arriverà il 26 settembre su Nintendo Switch.

My Time at Sandrock

Dopo il successo di My Time at Portia, è arrivato il momento di My Time at Sandrock, che promette una trama più profonda, personaggi meglio caratterizzati e anche uno scenario che si ispirerà a piene mani dalla Cina – Paese natio degli sviluppatori.

Avremo «un’avvincente storia» popolata da decine di personaggi, chiamati a riportare alla sua gloria la cittadina, dopo gli eventi post-apocalittici che hanno scosso il mondo della saga My Time (ma se avete giocato a Portia, lo sapete già). L’ispirazione dal deserto di Gobi è davvero visibile: torna anche la possibilità di dialogare con gli altri abitanti, oltre che di costruire, raccogliere, di far crescere la propria casa, esplorare e affrontare creature ostili.

L’uscita è attesa per questa estate.

Plate Up!

Vediamo all’opera un gestionale di cucine e ristoranti che con la sua frenesia è a metà tra Two Point e Overcooked: è Plate Up!, descritto come gestionale roguelite.

Dovremo occuparci degli avventori, gestire il nostro staff e potremo anche giocare online o in locale con altri amici per gestire insieme il nostro ristorante, fino a portarlo alla gloria. O avere un attacco isterico, dipende da come gestite la pressione virtuale!

L’uscita è attesa per ottobre 2023.

Quilts and Cats of Calico

Se non amate i gatti, siete brutte persone. Fatta questa precisazione, quindi, ecco che vediamo un gioco estremamente rilassante, che mescola il gioco da tavolo Calico a puzzle da completare mettendo insieme dei pezzi di stoffa – anche in multiplayer online. Ci saranno sfide settimanali e la possibilità di personalizzare i gattini che vi faranno compagnia.

L’uscita è attesa per l’autunno 2023.

Rift of the Necrodancer

Musica e atmosfere sopra le righe sono al cuore di Rift of the Necrodancer, rhythm game ad alto tasso di musicalità – e di mostri, che sconfiggerete seguendo il ritmo. Lo stile illustrato è molto gradevole.

Arriverà su Switch nel corso dell’anno.

Momento DLC

Vengono confermati dei DLC per giochi già presentati in passato o disponibili:

A Little to the Left : esordiscono 25 nuovi puzzle, con nuovi cassetti con cui divertirvi. Arriva a giugno.

: esordiscono 25 nuovi puzzle, con nuovi cassetti con cui divertirvi. Arriva a giugno. Shovel Knight : nuovi personaggi giocabili, 20 cappelli e nuove reliquie. Il DLC arriva in primavera gratis.

: nuovi personaggi giocabili, 20 cappelli e nuove reliquie. Il DLC arriva in primavera gratis. Cult of the Lamb: arriva l’Relics of the Old Faith, che propone nuovi vescovi guardiani, dungeon con cui misurare il vostro culto e anche nuovi edifici da costruire – oltre ad adepti da reclutare. Arrivano anche la Permadeath. Arriva il 24 aprile.

Animal Well

In un mondo pixelloso, andrete in cerca di tesori e il vostro destino sarà nelle vostre mani, perché potrete scorrazzare dove vorrete: gli oggetti avranno possibili scopi molteplici, molte creature vi attendono nel labirinto e l’uscita è attesa per questo inverno.

Crime o’ Clock

L’affascinante Crime o’Clock di BadSeed, dove dovete esplorare le mappe per risolvere i puzzle e quindi oltre 40 casi, giocando anche coni l tempo e con lo spazio, si mostra anche per Nintendo Switch.

In ogni epoca inclusa nel gioco, mentre passerete da un tempo all’altro per cercare di ovviare ai crimini e ai loro effetti, noterete tante particolarità e anche riferimenti alla nostra bella Milano – come vi anticipammo.

Arriva il 30 giugno 2023.

Teslagrad 2

È tempo di rivedere in azione l’apprezzato Teslagrad 2, che avevamo provato qualche tempo fa raccontandovi le nostre prime impressioni.

I poteri elettromagnetici, come vi anticipammo, sono al centro dell’esperienza, mentre l’atmosfera ad alto contenuto di Scandinavia vi rapirà – o, almeno, ha sempre un effetto non indifferente su di me.

Viene anche confermato l’arrivo di Teslagrad Remastered, che arriverà insieme al seguito da oggi su Nintendo Switch. Potete comprarli singolarmente o in un bundle che include entrambi.

Shadows over Loathing

Una… assurda (?) direzione artistica in bianco e nero ci trascina nelle avventure davvero – ma davvero – strambe di Shadows over Loathing, che porta gangster e intrighi in un gioco di ruolo dove i misteri sono all’ordine del giorno. Tra rane parlanti, matematica senziente e orrori soprannaturali, il gioco sembra volutamente un’opera dissacrante che ride delle sue assurdità.

È disponibile da oggi in digitale, dall’autunno in versione retail.

Blasphemous 2

Abbiamo un assaggio di Blasphemous 2 direttamente dagli sviluppatori, che ci svelano come dovremo affrontare nemici assetati di sangue, nel ritorno dell’action platformer hack n’ slash.

Il gioco sembra stiloso come il suo predecessore. Arriva nel corso dell’estate.

Oxenfree 2: Lost Signalis

Finalmente rivediamo da vicino anche Oxenfree 2, che ha il dovere e l’onere di essere all’altezza del suo intrigantissimo capostipite, tra dimensioni che si intrecciano, momenti inquietanti e una narrativa piena di riflessioni interessanti.

Vediamo in azione i nostri protagonisti, con i loro dialoghi costanti che hanno caratterizzato il precedente: ambientato cinque anni dopo il primo, il gioco vede anche il ritorno delle onde radio da captare per svelare i misteri. Inoltre, avrete anche dei walkie talkie per parlare con gli abitanti della cittadina di Camina, dove cercherete di risolvere il mistero – ma ricordate che le vostre scelte influenzeranno il destino di Riley.

Arriva il 12 luglio 2023. I pre-ordini aprono oggi.

In arrivo in futuro su Nintendo Switch

Paper Trail – agosto 2023

– agosto 2023 Little Kitty, Big City – 2024

– 2024 Chants of Sennar – 5 settembre 2023

– 5 settembre 2023 Brotato – 2023

– 2023 Escape Academy: Complete Edition – autunno 2023

– autunno 2023 Five Nights at Freddy’s: Security Breach – oggi

– oggi Bomb Rush Cyberfunk – 18 agosto

E con questo è terminato l’Indie World.

