Nintendo ha cambiato un «dettaglio» di Super Mario nel film in uscita

Super Mario Bros. – Il Film, pellicola d’animazione dedicata all’idraulico Nintendo più famoso del mondo, sta per arrivare in tutti i cinema (inclusi quelli italiani).

La pellicola con Chris Pratt e ispirata alla serie di videogiochi della Grande N (che trovate su Amazon) mostrerà Mario, Luigi, Peach e Donkey Kong, oltre a tantissimi altri, tutti realizzati in CGI.

Mentre i fan si dilettano a scovare Easter Egg davvero molto curiosi, sembra proprio che qualcuno si sia accorto di un cambiamento netto relativo al personaggio di Mario.

Come riportato anche da The Gamer, infatti, Nintendo ha modificato il «wahoo» di Chris Pratt nell’ultimo trailer del film di Mario.

Manca poco più di un mese all’arrivo di Super Mario Bros. – Il Film e le critiche al casting di Pratt nei panni dell’idraulico più famoso del mondo sembrano aver portato ai risultati sperati, visto che i fan hanno notato che il «wahoo» dell’attore in un nuovo trailer è stato aggiornato.

Alla fine di uno dei video promozionali rilasciati in queste settimane, vediamo Mario e altri personaggi iconici del Regno dei Funghi sfrecciare sulla Rainbow Road: il kart di Mario rimbalza mentre l’idraulico emette l’iconico «wahoo», che molti hanno criticato.

Nel nuovo spot visionabile poco sotto, però, il «wahoo» è stato sostituito con un urlo nuovo di zecca.

They changed Mario's "WAHOO" in the latest Super Bros. Movie trailer–and it's way better! pic.twitter.com/MQr6Pf6PGy — André (@AndreSegers) February 19, 2023

La voce di Mario di Pratt è stata criticata fin da quando è stato scelto per il ruolo, non solo perché la star aveva promesso che sarebbe stata diversa da qualsiasi cosa avessimo mai sentito prima del debutto del primo trailer, ma anche perché gli attori che doppiano Mario in altre parti del mondo hanno probabilmente fatto un lavoro migliore nel dare vita alla versione cinematografica del personaggio.

Restando in tema, Donkey Kong è diverso dal solito nel nuovo trailer di Super Mario Bros – Il Film, ma c’è un motivo e ce lo spiega Shigeru Miyamoto.

Ricordiamo che il film ha un cast di attori non indifferenti come Anya Taylor-Joy che interpreterà Peach, un ruolo che le ha cambiato la vita anche se in piccola parte.

Infine, sembra che il cast del lungometraggio di Mario abbia ancora delle star non ancora rese note, e tra queste ce n’è una perfetta per Wario, o Waluigi.