Nintendo eShop, al via da ora gli sconti finali dedicati a Super Mario

Continua su Nintendo eShop la celebrazione della saga di Super Mario con diversi nuovi sconti dedicati, in occasione del grande successo ottenuto dal lungometraggio animato dedicato al celebre idraulico nelle sale cinematografiche di tutto il mondo.

Proprio come la prima ondata di sconti, anche in questo caso il negozio digitale per Switch ha selezionato 4 giochi da offrire in sconto per tutti gli utenti, che includono produzioni particolarmente interessanti.

Dopo aver purtroppo concluso i precedenti sconti, da questo momento gli utenti potranno scegliere di acquistare in sconto Mario Kart 8 Deluxe, Super Mario Odyssey, New Super Mario Bros. U Deluxe (lo trovate in sconto anche su Amazon) e Captain Toad Treasure Tracker.

Anche in questo caso, i primi tre titoli della saga saranno offerti con uno sconto di 20 euro sulla cifra totale, mentre per Captain Toad Treasure Tracker potrete approfittare di una riduzione di prezzo del 30%, dato che è già regolarmente offerto a un prezzo inferiore rispetto alle altre produzioni.

Le offerte dedicate alla saga di Super Mario sono disponibili da questo momento su Nintendo eShop e dureranno fino al 4 maggio: avete dunque circa due settimane di tempo per poter acquistare i vostri prossimi giochi preferiti.

Potete consultare tutte le offerte direttamente accedendo al negozio digitale sulle vostre console o da browser al seguente indirizzo: di seguito vi riepilogheremo le offerte e i relativi prezzi d’acquisto, per aiutarvi nella vostra scelta.

Captain Toad Treasure Tracker a 27,99€ (anziché 39,99€) – Sconto del 30%

a 27,99€ (anziché 39,99€) – Sconto del 30% Mario Kart 8 Deluxe a 39,99€ (anziché 59,99€) – Sconto del 33%

a 39,99€ (anziché 59,99€) – Sconto del 33% New Super Mario Bros. U Deluxe a 39,99€ (anziché 59,99€) – Sconto del 33%

a 39,99€ (anziché 59,99€) – Sconto del 33% Super Mario Odyssey a 39,99€ (anziché 59,99€) – Sconto del 33%

Se avete già effettuato acquisti in passato sul negozio digitale, vi ricordiamo che potreste essere in grado di risparmiare ulteriormente su tutti i giochi in offerta: Nintendo eShop vi offre infatti la possibilità di utilizzare i punti d’oro per ottenere ulteriori sconti.

Cogliamo l’occasione per ricordarvi che pochi giorni fa è stato ufficialmente rilasciato un nuovo aggiornamento per Nintendo Switch: se non lo avete già scaricato, vi consigliamo di farlo il prima possibile.

Se siete iscritti invece a Switch Online, vi consigliamo di appuntare il 26 aprile sul vostro calendario: da questa data potrete infatti provare un nuovo gioco gratis a tempo.