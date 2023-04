Nintendo Switch Online, annunciato il nuovo gioco gratis a tempo di aprile

Nintendo Switch Online ha appena svelato il nuovo gioco gratis in prova che sarà disponibile per tutti gli utenti iscritti al servizio dalla prossima settimana, ma che potrete già iniziare a scaricare per essere pronti fin da subito.

Tutti gli utenti iscritti al servizio in abbonamento di casa Nintendo (lo trovate su Amazon) potranno provare tra pochi giorni senza costi aggiuntivi Fast RMX: un titolo che i fan storici probabilmente ricorderanno, dato che si tratta di uno dei titoli di lancio della console.

Il titolo attirò particolarmente l’interesse dei fan, proponendosi come una delle poche alternative disponibili a F-Zero, storico franchise di corse futuristiche che la casa di Kyoto non sembra intenzionata a riportare in attività nel breve periodo.

Può dunque apparire senz’altro curioso che il servizio in abbonamento decida di proporre a tutti gli utenti iscritti di provarlo gratuitamente: come ricordato da Nintendo Life, la promozione sarà ufficialmente attiva dal 26 aprile e si concluderà il prossimo 3 maggio.

In questo racing game potrete mettervi alla guida di spettacolari bolidi antigravitazionali, mettendovi alla prova in spettacolari gare ad alta velocità da soli o in compagnia dei vostri amici con un gameplay ispirato alla popolare serie F-Zero.

Per pubblicizzare la nuova promozione, Nintendo ha rilasciato una breve clip video che mostra alcuni spezzoni di gameplay tratti da Fast RMX, che vi riproporremo di seguito:

Jump into the driver's seat of your anti-gravity vehicle and get ready for the next #NintendoSwitchOnline Game Trial: Fast RMX!

April 19, 2023