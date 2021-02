Nintendo Direct: un leak svela le sorprese di stasera?

Tra meno di un’ora circa si terrà il nuovo Nintendo Direct della durata di circa 50 minuti, durante il quale la Grande N svelerà varie sorprese previste nel corso delle prossime settimane (e non solo).

Ora, in rete è stato diffuso un leak ritenuto molto affidabile apparso poco fa su Reddit, che svelerebbe in anticipo parte dei giochi che verranno mostrati durante la live di stasera.

Eccoli: Project Triangle Strategy, NeonWhite, SaGa Frontier, World’s End Club, Fall Guys, Legend Of Mana, Stubbs, No More Heroes 3, Mario Golf, Apex Legends, Ghosts and Goblins Resurrected, Tales from Borderlands, Ninja Gaiden, Miitopia e Samurai Warriors 5, oltre a The Legend Of Zelda Skyward Sword HD e il DLC per Age of Calamity.

A questi vanno aggiunte novità per Monster Hunter Rise, Super Smash Bros. Ultimate, Persona 5 Strikers e Pokémon Spada e Scudo. Chiaramente, nonostante l’indiscrezione stia trovando riscontro anche da vari insider come ZhugeEX, suggeriamo di aspettare meno di un’ora per avere conferma dei titoli trapelati online.

Come sempre, noi di SpazioGames seguiremo in diretta il nuovo Nintendo Direct, quindi non allontanatevi troppo e fatevi trovare pronti per le 23 in punto!