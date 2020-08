Nintendo Direct, spunta la data del prossimo episodio

I fan Nintendo sono rimasti a lungo a bocca asciutta per quanto riguarda annunci e sorprese, guardando Microsoft e Sony sbizzarrirsi con le notizie a tema next-gen quest’anno.

Il lungo digiuno potrebbe presto terminare, dal momento che un nuovo Nintendo Direct sarebbe in programma per la prossima settimana.

Avevamo già riportato di questa ipotesi, ma adesso abbiamo una conferma autorevole che proviene dal giornalista di VentureBeat Jeff Grubb.

Grubb, fonte attendibile per i leak di quest’estate, ha infatti indicato una data precisa per il prossimo Nintendo Direct in un recente podcast.

«Ho sentito alcune cose e penso ci sia una forte possibilità che ci sia un Nintendo Direct la prossima settimana, venerdì 28. Questa è la data che ho sentito», ha spiegato il giornalista.

In aggiunta, ha avanzato dubbi circa la tipologia di Direct che sarebbe all’orizzonte, dal momento che potrebbe non trattarsi di un Partner Showcase come il precedente ma di uno generale.

«C’è un Direct generale in arrivo, questo è sicuro», ma non è chiaro se sarà già quello della prossima settimana o ci sarà da aspettare ancora.

L’ultimo appuntamento con la rubrica è stato destinato ai giochi third-party, con un nuovo trailer di Shin Megami Tensei V a chiudere un evento che non ha lasciato particolarmente il segno.

Un Indie World si è tenuto soltanto pochi giorni fa e ha riservato molteplici notizie, sebbene nessuno abbia riguardato produzioni tripla-A.