Netflix svela 2 nuovi giochi gratis disponibili e annuncia le novità in arrivo nel 2023

Netflix ha appena annunciato due novità molto importanti per tutti gli utenti iscritti al servizio in streaming: da questo momento potete infatti scaricare due nuovi giochi gratis, disponibili senza alcun costo aggiuntivo.

Il colosso dello streaming ha infatti deciso di puntare fortemente sul mercato videoludico, non solo con tanti adattamenti delle IP più amate ma anche e soprattutto offrendo nuovi giochi gratis per tutti gli abbonati (potete iscrivervi anche acquistando una gift card su Amazon).

Curiosamente, una delle nuove proposte è stata annunciata come esclusiva Netflix, anche se in realtà è disponibile anche su altre piattaforme, seppur a pagamento e non più incluso gratis su altri abbonamenti.

Si tratta di Twelve Minutes, che si aggiunge da questo momento al catalogo del servizio in streaming insieme a Kentucky Route Zero: si tratta dunque di due celebri produzioni narrative pubblicate da Annapurna Interactive, rappresentando ottime e gradite aggiunte per gli abbonati.

L’annuncio arriva tramite un nuovo trailer ufficiale, che potete visualizzare voi stessi in apertura, ma le novità non finiscono qui: Netflix ha infatti annunciato ulteriori giochi gratis in arrivo nel 2023, che includono anche una delle release più apprezzate dell’anno.

Nel corso del prossimo anno sarà infatti disponibile anche Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder’s Revenge, il picchiaduro in stile 16-bit erede di Turtles in Time e perfetto per tutti coloro siano cresciuti in compagnia delle iconiche Tartarughe Ninja.

Netflix includerà anche The Queen’s Gambit Chess, basato sull’omonima serie La Regina degli Scacchi, e confermato anche l’arrivo di Valiant Hearts Coming Home, già annunciato nel corso dei The Game Awards 2022 pochi giorni fa.

Il 2023 si preannuncia dunque particolarmente importate per gli utenti iscritti a Netflix, ma già da oggi sono disponibili ben due regali di Natale anticipati: vi ricordiamo che potete scoprirli direttamente dall’apposita app e accedendo alla sezione Games.

Se invece siete alla ricerca di ulteriori giochi gratis su PC, vi consigliamo di tenere d’occhio l’offerta di Amazon: tra pochi giorni saranno infatti inclusi tantissimi nuovi omaggi.