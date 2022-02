NERF: pistole e fucili giocattoli su Amazon a prezzi imperdibili!

Il noto portale e-commerce Amazon ha recentemente lanciato una serie di offerte relative a pistole e fucili NERF che vi permetteranno di risparmiare notevolmente sul loro acquisto! Le pistole e i fucili NERF sono apprezzati da giovani e giovanissimi e presentano anche alcune edizioni speciali dedicate ai videogiochi più popolari!

Trovate, ad esempio, uno sconto davvero consistente sul Nerf Blaster di Fortnite, la pistola a dardi dedicata al titolo di Epic Games: con sei dardi già in dotazione, la pistola giocattolo, ideale dagli otto anni in su, riprende i colori del gioco e vanta una canna-silenziatore rimovibile che richiama proprio il look visto in Fortnite.

Il caricatore permette di ospitare all’interno dell’arma tre dardi per volta, per una sequenza di fuoco rapida che non lascerà altro che la sconfitta ai vostri avversari! Il prezzo in offerta è straordinariamente basso: parliamo di 14,99€ anziché 29,90€ come sarebbe da listino, pari a uno sconto del 50%!

Altro prodotto piuttosto interessante è il blaster Nerf dorato motorizzato, che contraddistingue per i suoi speciali toni dorati e per i dardi Nerf Ultra color oro in edizione speciale. Il cilindro con sei dardi è aperto sulla parte posteriore – rivolto verso di voi mentre impugnate il blaster – per poterlo ricaricare rapidamente e funziona solo con i dardi Nerf Ultra.

Ricordiamo che i dardi Nerf Ultra sono quelli che volano più lontano che mai, fino a 36 metri di distanza. Potete portarvi a casa il blaster Nerf dorato motorizzato a soli 38,79€, con uno sconto del 31% rispetto al prezzo di listino di 55,90€.

Questi sono solo alcuni dei numerosissimi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su Amazon e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo a questo indirizzo. Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

