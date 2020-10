Natale 2020: Amazon prolunga il suo periodo di reso!

Come già saprete, il 13 e 14 di questo mese si terrà il tanto atteso Prime Day, periodo durante il quale il gigante dell’ecommerce Amazon lancerà tantissime promozioni sulle tipologie di prodotti più disparate in esclusiva per gli abbonati al servizio Amazon Prime. In vista di questo evento, e con l’avvicinarsi del periodo natalizio, Amazon ha deciso di prolungare il periodo di reso dei prodotti, che passa dai trenta giorni canonici al 31 gennaio per tutti gli acquisti effettuati dal 1° ottobre al 31 dicembre 2020.

Possiamo assicurarvi dell’assoluta efficienza e celerità del servizio di Amazon. Nel caso cambiaste idea o riceviate un prodotto malfunzionante, è possibile restituirlo senza dover specificare il motivo ed a patto che non sia stato danneggiato, avendo diritto di ricevere anche un rimborso totale del prezzo pagato, salvo eventuali spese di spedizione sostenute a seconda del caso in esame. Una volta preparato il pacco basterà semplicemente attendere il ritiro da parte del corriere o portarlo all’ufficio postale più vicino per la spedizione.

Il 13 e il 14 ottobre arriva Amazon Prime Day! Non perderti tutte le offerte esclusive dedicate agli abbonati al servizio Amazon Prime, che puoi provare gratis per 30 giorni usufruendo di tutti i vantaggi riservati ai suoi membri, tra cui la possibilità di vedere film e serie TV su Prime Video, consegne illimitate in un giorno senza costi aggiuntivi, spazio di archiviazione illimitato per le tue foto su Amazon Photos, una selezione oltre due milioni di brani su Amazon Music e tanto altro ancora!

Ovviamente, ci sono alcuni limiti alle restituzioni. Ad esempio, non è possibile restituire articoli confezionati su misura o chiaramente personalizzati, inclusi articoli Amazon Handmade personalizzati, o che rischiano di deteriorarsi o scadere rapidamente, oppure articoli sigillati che non si prestano ad essere restituiti per motivi igienici o connessi alla protezione della salute e che sono stati aperti dopo la consegna o in caso di prodotti che risultano, dopo la consegna, inscindibilmente mescolati con altri beni.

Nel caso del superamento del limite massimo di tempo per il reso, Amazon può fornirvi assistenza diretta sul prodotto oppure darvi la possibilità di inviare l’articolo in riparazione presso un centro di riparazione autorizzato. Se la riparazione non è possibile sarà inviato un articolo in sostituzione e, nel caso quest’ultima opzione non sia disponibile, sarà emesso un rimborso.

In definitiva, l’estensione del periodo di reso consente di acquistare su Amazon in tutta tranquillità, dando modo di comprare in tutta sicurezza, stando tranquilli che, anche nel caso di problemi con i regali di Natale, sarà possibile a qualsiasi inconveniente in modo celere.

