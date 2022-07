MX vs ATV Legends | Recensione – Un passo in avanti troppo piccolo

MX vs ATV Legends è l’ultima fatica di Rainbow Studios e THQ Nordic che tornano, dopo ben quattro anni, con un nuovo titolo di corse che coinvolge diverse discipline.

Si tratta di un lancio interessante, fatto in un momento in cui altri titoli di racing si sono fatti avanti. Qui, però, non ci troviamo davanti a una sfida su un tracciato pulito sullo stile di F1 2022, ma più di fronte a competizioni su piste ricche di fango. Nella nostra recensione di MX vs ATV Legends abbiamo guidato Motocross, UTV e ATV, vissute con una nota di divertimento, senza pensare troppo alla simulazione.

Un titolo che non vuole mettere sotto stress gli utenti, ma vuole regalare simpatiche corse a base di adrenalina. Siete curiosi di sapere come si è comportato il nuovo gioco di Rainbow Studios? Seguiteci nella nostra recensione.

MX vs ATV Legends torna con un open world molto più esteso

La prima cosa che abbiamo notato nella nostra recensione di MX vs ATV Legends (che potete acquistare direttamente su Amazon) è la presenza di un open world ancora più esteso del precedente capitolo.

All’interno del titolo, infatti, sarà possibile entrare in questo mondo sconfinato, ricco di ambienti differenti. Lo spazio esplorabile, davvero grande, è ricco di sentieri in montagna, canyon, strade principali e scorciatoie. L’ambiente è davvero variegato: si alternano aree più fangose a praticelli semplici a sprazzi di neve.

C’è davvero un po’ di tutto: collina, montagna, ruscelli, non ci manca nulla. Sarà questa l’area in cui potremo testare tutti i veicoli presenti all’interno del gioco. Non mancano, infatti, anche i tracciati dedicati proprio alle categorie offerte nel titolo.

All’interno di questo vasto open world, potremo imparare a guidare, prendere dimestichezza con i comandi e completare i nostri primi passi. Saranno disponibili molti tutorial che ci consentiranno di sbloccare ulteriori veicoli e le varie attrezzature, oltre che nuove sfide. L’avventura inizia con le Motocross e continua con tutte le altre discipline. Ci ricorda un po’ titoli come Steep, in cui ci è possibile provare discipline diverse all’interno dello stesso titolo.

Siamo pronti a guidare su ogni tracciato

La modalità Carriera prevale su tutto

Una delle parti più curate presenti in MX vs ATV Legends è la Carriera. Si tratta di una modalità molto ricca sotto vari aspetti. Vi permetterà di vivere la vostra scalata al successo in ogni dettaglio.

Anzitutto avrete modo di personalizzare il vostro avatar sia per quel che concerne il suo look, sia per quanto riguarda il suo abbigliamento, come casco, tuta e altri accessori. Oltre a questo, però, potrete portare a termine contratti e decidere come interagire con gli NPC. Un tratto interessante riguarda proprio le scelte prese: queste modificheranno la vostra carriera, portandovi a compiere percorsi differenti.

Naturalmente, la Carriera vi consente di giocarne tre al prezzo di una, muovendoci tra Motocross, UTV e ATV. La nostra avventura partirà con alcune missioni di base, per poi articolarsi in sfide sempre più avvincenti. Inizialmente, prenderemo dimestichezza con i mezzi e impareremo a portare a termine le prime acrobazie.

Lo sviluppo della modalità è abbastanza semplice: lungo la mappa saranno presenti alcuni punti da raggiungere. Una volta completato quanto richiesto, potremo avanzare verso le fasi successive. In ogni zona ci saranno NPC con cui dialogare per ottenere le informazioni necessarie al superamento della prova. I dialoghi non sono certo di spessore come in un vero open world, ma sono sufficienti per comprendere quanto è necessario fare.

Come anticipato, dovremo guidare Motocross, ATV e UTV. Quest’ultimi sono veicoli con cabina tubolare, con due posti uno di fianco all’altro, che sono destinati a terreni accidentati.

Gli ATV sono invece veicoli fuoristrada a guida singola, che hanno diversi utilizzi. Entrambi possono trasportare oggetti, ed entrambi possono essere, come in questo caso, utilizzati per gare pazze. L’uso degli stessi è abbastanza intercambiabile nel gioco, al punto che, in alcune zone, ci troveremo ad affrontare aree simili con le tre diverse categorie.

Oltre alla modalità Carriera, il titolo offre anche le Esibizioni rapide, le Prove a tempo, lo split-screen e il multiplayer. Si tratta di sfide divertenti, soprattutto se fatte in compagnia, anche se meno dettagliate rispetto alla modalità principale.

Le motocross sono quelle più semplici da maneggiare

Come si guida in MX vs ATV Legends?

Dopo aver visto il contenuto del gioco, è bene scendere più nei dettagli di guida e fisica. Come abbiamo detto in apertura alla nostra recensione, MX vs ATV Legends non è un gioco di simulazione. Non vuole esserlo e non lo ricerca in nessun punto. Si tratta di un gioco che vuole essere divertente per tutti, che non richiede particolari abilità, ma che necessità comunque di impegno.

Lo stile arcade è perfetto per i mezzi a disposizione, perché genera un gameplay adrenalinico e ricco allo stesso tempo. Non dobbiamo impegnarci con il volante, certo, ma dobbiamo maneggiare bene gli analogici, per evitare di finire fuori pista. Diventa fondamentale trovare il giusto ritmo di gara, pena la perdita del veicolo stesso.

Tutti i mezzi sono diversi da guidare, anche se tutti peccano un po’ nella fisica. Quello che abbiamo notato è che i veicoli non si muovono seguendo proprio tutte le leggi della fisica. Inizialmente, infatti, ci daranno un feedback un po’ diverso da quello che ci potremmo aspettare. Naturalmente, dopo i primi momenti, inizieremo a conoscere i movimenti e ci faremo meno caso, ma non possiamo non notarlo.

Sembra che in tutti i mezzi la fisica ruoti attorno a un solo punto, generando movimenti abbastanza diversi da quelli che aspettiamo nella realtà. In molte occasioni abbiamo visto sterzate esagerate, ma anche salti un po’ troppo abbondanti.

Il feeling con il terreno non è certamente dei migliori, soprattutto per quel che riguarda attrito e scivolamento. Più che sul fango, ci è sembrato di essere su un suolo quasi ghiacciato. Alcuni mezzi, poi, ci sembrano meno gestibili di altri. Gli UTV, per esempio, si sono dimostrati i meno facili da gestire, mentre gli ATV quelli più divertenti. Le moto sono state quelle più semplici, sebbene avessero anche loro i loro momenti di pazzia.

Una sfida sempre variegata

Grafica, giocabilità e difficoltà

Terminiamo la nostra recensione di MX vs ATV Legends, raccontandovi qualche dettaglio grafico e tecnico. Abbiamo provato il titolo su PS5, anche se lo stesso è disponibile anche su Xbox Series X/S e sulle console di vecchia generazione (oltre che su PC).

Dal punto di vista grafico è apprezzabile, anche se pecca in alcune circostanze. Il colpo d’occhio è decisamente buono e regala ottimi paesaggi dai colori forti e vivaci. Luci e ombre si alternano molto bene e regalano scenografie di pregio. Quando osserviamo più nel dettaglio, però, ci rendiamo conto di diverse imperfezioni, soprattutto sul terreno. Non mancano bug grafici di tanto in tanto, e un frame rate che non è super costante.

Per quanto riguarda la difficoltà, invece, sarà possibile selezionare alcuni livelli differenti, fino a cinque, anche se le differenze non sono poi così marcate. In genere, infatti, l’IA si dimostra sempre molto aggressiva e in cerca di un possibile contatto.

Gli avversari non sembra siano interessati a compiere una gara pulita, anzi, preferiscono di gran lunga la confusione generale. Bisogna fare attenzione a ogni curva, perché per come il gioco è impostato basta un minimo errore per essere travolti senza pietà.

Versione recensita: PS5