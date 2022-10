Mouse da gaming Steelseries super leggero quasi a metà prezzo su Amazon!

State cercando un nuovo mouse leggero di qualità a buon prezzo? Oggi, abbiamo l’offerta che fa per voi! Infatti, attualmente il noto portale e-commerce Amazon offre la possibilità di avere il mouse gaming SteelSeries Aerox 3 Onyx a un prezzo assolutamente da non lasciarsi sfuggire!

Il mouse gaming SteelSeries Aerox 3 Onyx è un dispositivo davvero ultra leggero, dato il peso di appena 59 grammi, così da garantirvi ore di utilizzo senza alcun affaticamento. Il sensore ottico TrueMove Core da 8.500 CPI assicura una precisione ottimale in qualsiasi circostanza, mentre i pattini di scorrimento in PTFE vergine al 100% vi permetteranno di muovere il mouse fluidamente.

Il mouse gaming SteelSeries Aerox 3 Onyx è dotato della protezione AquaBarrier, con una certificazione IP54 che assicura una perfetta resistenza ad acqua e polvere così da essere sempre al sicuro da eventuali incidenti.

Il mouse gaming SteelSeries Aerox 3 Onyx viene commercializzato in combinazione con un cavo USB-C flessibile e leggero, con una texture in microfibra morbida super mesh per minore resistenza.

Il mouse gaming SteelSeries Aerox 3 Onyx presenta tre appariscenti zone RGB che offrono un’illuminazione brillante attraverso le coperture superiori e inferiori.

Solitamente il mouse gaming SteelSeries Aerox 3 Onyx viene proposto a 69,99€, ma oggi potete portarvelo a casa a soli 39,99€, con uno sconto del 43% e un risparmio reale di 30€. Si tratta dell’occasione perfetta per acquistare un ottimo monitor gaming a prezzo scontato.

Questo è solo uno dei numerosissimi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su Amazon e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo al link sottostante. Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.