Mouse da gaming Logitech G502 LIGHTSPEED in sconto del 29% su Amazon

Se siete alla ricerca di un mouse da gaming superveloce e affidabile per divertirvi con i vostri videogiochi preferiti, ma senza rinunciare a risparmiare parecchi euro, vi segnaliamo un’interessante promozione su Amazon che potrebbe fare al caso vostro. In questo momento, infatti, il noto portale di vendita online offre uno sconto di oltre 44 euro sull’acquisto del mouse da gaming Logitech G502 Lightspeed, soluzione ideale per tutti coloro che desiderano un dispositivo di puntamento accurato e personalizzabile.

Infatti, il mouse gaming Logitech G502 Lightspeed della nota azienda svizzera è indirizzato principalmente ai gamer che ricercano un mouse wireless dotato di un sensore ottico avanzato in grado di offrire un tracciamento di precisione sino a 16.000 DPI con assenza di smoothing, filtraggio o accelerazione. Il dispositivo si adatta facilmente ad ogni tipologia di gioco ed utente grazie alla presenza di ben undici tasti programmabili ed una rotella di scorrimento veloce a doppia modalità. Infine, il tensionamento meccanico dei pulsanti garantisce un clic preciso ed un comando rapido, mentre il software proprietario Logitech G Hub si occuperà della gestione del mouse, permettendo di programmare i pulsanti con i comandi e le macro che preferite.

La possibilità di applicare dei pesi consente inoltre di regolare la sua scorrevolezza sul tappetino nel modo desiderato, per il massimo della personalizzazione e della precisione, mentre il supporto alla tecnologia G Lightsync permette di modificare l’illuminazione del dispositivo e sincronizzarla con gli altri accessori da gaming in vostro possesso.

La tecnologia wireless da 1ms del mouse gaming Logitech G502 Lightspeed è considerabile affidabile dai professionisti di eSports, perché in grado di offrire prestazioni professionali. Inoltre, è possibile giocare sino a 60 ore con una ricarica USB completa o 2,5 ore con una ricarica rapida di 5 minuti.

Il prezzo di listino di Logitech G502 Lightspeed sarebbe di 154,99€, ma grazie a una promozione in corso su Amazon potete comprare il mouse per soli 110,67€ risparmiando 44,32€, il 29% del costo abituale.

» Clicca qui per acquistare Logitech G502 LightSpeed ad un prezzo scontato «

Altre offerte Amazon