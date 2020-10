Mouse, cuffie, sedie ed accessori gaming Trust a prezzi scontati tra le offerte del giorno Amazon!

Anche oggi, giovedì 15 ottobre 2020, Amazon propone tantissime nuove offerte, in particolare relative ai mouse, cuffie ed accessori gaming Trust, che abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

Partiamo con il mouse Trust Themo, che offre un design comodo ed ergonomico per un uso prolungato nel tempo e, grazie alla batteria ricaricabile integrata, garantisce un’autonomia per un utilizzo fino a 40 giorni. La presenza di tasti laterali azionabili con il pollice, facilmente accessibili, oltre a pulsanti velocità cursore regolabile (800-1.200-1.600dpi), permettono di personalizzare al massimo la propria esperienza di gioco.

Coloro che si dilettano con lo streaming di contenuti potrebbero essere interessati al Trust Gaming GXT 252 Emita Plus Microfono USB Professionale a Condensatore con Braccio Regolabile, che offre una riproduzione audio calda, ricca e chiara. Il dispositivo è ottimo per podcast, vlog, voci fuoricampo, registrazione di musica o streaming e, grazie al morsetto di montaggio a tavolo regolabile, consente di sistemare il microfono nel punto a voi più comodo.

Solitamente Trust Gaming GXT 252 Emita Plus Microfono USB Professionale a Condensatore con Braccio Regolabile per PC per Streaming viene proposto a 119,73€, ma oggi potrete portarvelo a casa a soli 84,14€, con uno sconto del 30%.

Infine, per chi preferisce gli auricolari alle cuffie potrebbero tornare utili i Trust Gaming GXT 408 Cobra Auricolari Gaming con Doppio Microfono, acquistabili per soli 19,99€, rispetto ai 27,75€ solitamente richiesti, che sono dotati di potenti altoparlanti attivi da 10mm, ed offrono un doppio microfono integrato per l’uso in mobilità.

Vi segnaliamo di seguito tutte le offerte imperdibili di oggi che potete trovare su Amazon.

Le offerte del giorno su Amazon su mouse, cuffie, sedie ed accessori gaming Trust

Offerte ancora disponibili

Altre offerte Amazon