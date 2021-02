Motorola G Pro a meno di 250 euro tra le offerte del Solo per oggi Mediaworld

Tornano anche oggi, giovedì 4 febbraio 2021, le migliori offerte del giorno proposte dalla nota catena Mediaworld con la promozione “Solo per oggi Mediaworld” che, come al solito, abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

Tra i vari prodotti proposti oggi a prezzo scontato, vi segnaliamo in modo particolare lo smartphone MOTOROLA G Pro, dispositivo dotato di uno display da 6,4″ e animato dal potente SoC Qualcomm Snapdragon 665, accompagnato da 4GB di RAM e 128GB di memoria interna. Per scattare foto perfette è stato implementato un sistema con tripla fotocamera da 48MP, potenziato dall’intelligenza artificiale, in grado di aumentare di quattro volte la sensibilità alla luce e, grazie al sensore Macro Vision, è possibile ingrandire i vostri soggetti di cinque volte. Lo smartphone MOTOROLA G Pro è dotato di una capiente batteria da 4.000MAh, così da garantirvi fino a due giorni di autonomia con una sola ricarica, ed è compatibile con la scrittura tramite pennino, in modo da fornirvi uno strumento preciso per disegnare o prendere appunti. Solitamente lo smartphone MOTOROLA G Pro viene proposto a 349€, ma oggi potrete averlo a soli 249,99€.

I prezzi proposti da Mediaworld sono senza dubbio tra i più bassi della rete e nel Solo per oggi trovate tantissimi altri prodotti scontati, quindi suggeriamo di visitare la pagina inerente all’iniziativa per scoprirli tutti, alcuni dei quali abbiamo riportato in calce e facilmente visibili in questa pagina. Vi ricordiamo, inoltre, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

Offerte Solo per oggi Mediaworld